HCM Constanța întâlnește... campioana transferurilor!

21:45:42 / 10 Septembrie 2014

HCM

In situatia actuala, este o iluzie sa speri la 2-3 jucatori noi (decenti). Nu poti decat sa nadajduiesti, in cel mai fericit caz, ca nu vor pleca si alti jucatori (pentru ca oferte exista). Ceea ce insa poate fi realizabil - prin efortul fiecarui suporter dispus sa ofere 10 lei si 2 ore din timpul sau - este incercarea de a umple sala, pentru ca intr-un fel, maine seara, vom putea vedea ce inseamna aceasta echipa pentru suporterii constanteni. Este usor sa incurajezi o echipa cand invinge constant - danezi, francezi sau suedezi - cum s-a intamplat anul trecut. Insa, asa cum masura prieteniei se cunoaste la greu, tot asa adevaratii suporteri vor fi cei care vor fi maine in sala, incurajand o echipa "ciuruita", mai expusa infrangerii ca niciodata in ultimii 6-7 ani la un meci de campionat disputat acasa. Stiu ca sunt destui cei care dispretuiesc pe unii dintre jucatori, urasc echipa pentru ca detesta pe unii conducatori sau pentru ca inteleg gresit simpatia pentru alte echipe care reprezinta orasul. Dar macar unii dintre jucatori (un toma sau un stanescu - si nu sunt singurii) merita maine un semn de apreciere pentru tot ce au facut pentru aceasta echipa, in general, in ultimii 10-15 ani, si, in conditii foarte delicate, in ultimul an. Iar de vor invinge maine, victoria va fi, pentru mine, in conditiile vitrege din aceste luni (fara bani, fara salarii, fara cantonament, fara conditii decente de antrenament, fara amicale) nu mai putin pretioasa decat cele impotriva lui Jugovic Kac, Barcelona, Montpellier sau, mai recent, Chambery si Lugi Lund