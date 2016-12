HCM Constanța luptă pentru accederea în sferturile Cupei României

Astăzi, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 2), Handbal Club Municipal Constanța va întâlni, în deplasare, pe Dunărea Călărași, în ultimul meci din optimile de finală ale Cupei României la handbal masculin. Deținătoarea trofeului în ultimii trei ani, HCM Constanța are o misiune dificilă în acest an pentru a-și putea apăra trofeul. Fără patru jucători de bază, Stănescu și Toma fiind suspendați, iar Angelovski și Adzic - accidentați, antrenorul Zvonko Sundovski este nevoit să mizeze, din nou, pe dorința tinerilor de a demonstra că au valoarea de a îmbrăca tricoul celei mai de succes formații din handbalul masculin românesc din ultimul deceniu. „Îmi pare rău că nu pot fi pe teren. Știu cât de greu le va fi celorlalți să câștige, dar poate că tocmai aceste probleme îi vor ambiționa și mai mult. Am încredere că băieții vor face un meci foarte bun și vor câștiga”, a declarat Branislav Angelovski, macedoneanul precizând că simte în continuare dureri la pulpa piciorului stâng și va fi apt de joc abia după revenirea echipei din vacanță. Constănțenii au efectuat o singură ședință de pregătire după revenirea de la Baia Mare, principalul scop al antrenorilor Zvonko Sundovski și Marko Isakovic fiind de a recupera fizic jucătorii. În cele două partide directe disputate în campionat, Constanța și Călărași și-au împărțit victoriile, echipa pregătită de Aihan Omer impunându-se pe teren propriu, cu 32-30, pentru ca HCM să-și ia revanșa în retur, când a câștigat cu 23-22. La acest din urmă meci, disputat în Sala Sporturilor din Constanța, la 5 decembrie, a avut loc și o încăierare generală, în urma căreia Toma a primit trei etape de suspendare, iar Ionuț Stănescu - două etape.

„Nu cred că vor mai fi incidente. Nimeni nu își dorește acest lucru. Există o stare de oboseală, dar acest meci este unul cu o miză importantă și vom încerca să dăm totul pentru calificare. Vom avea din nou absențe importante și este o șansă și pentru ceilalți componenți ai lotului”, a afirmat și portarul Mihai Popescu.

În celelalte partide din optimile de finală s-au înregistrat rezultatele: MINAUR BAIA MARE - Potaissa Turda 27-24, Universitatea Cluj - HC ODORHEI 21-44, DINAMO BUCUREŞTI - Ştiinţa Bacău 30-28, HC Argeș Piteşti - HC VASLUI 22-32, Steaua Bucureşti - CSM BUCUREŞTI 30-31 - după prelungiri, POLI TIMIŞOARA - HC „Adrian Petrea” Reșița 34-25 şi ENERGIA PANDURII TG. JIU - CSU Suceava 30-27. Tragerea la sorți a partidelor contând pentru sferturile de finală va avea loc mâine, la sediul Federației Române de Handbal. Meciurile din sferturile de finală ale competiţiei se vor juca în sistem tur-retur, la 4 şi 7 februarie 2015. Echipele care vor câştiga în această fază se vor califica la Turneul Final Four al Cupei României, programat la 15 şi 16 aprilie, cu semifinale şi finala pentru cucerirea trofeului. Deţinătoarea Cupei României este campioana Handbal Club Municipal Constanţa.