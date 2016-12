HCM Constanța, pas greșit la Călărași

Prima etapă din sezonul 2014/2015 al Ligii Naționale de handbal masculin a adus și prima “bombă“, nou-promovata Dunărea Călărași învingând multipla campioană a României HCM Constanța, scor 32-30 (16-15). Afectați de problemele din această vară, care au dus la o diluare semnificativă a lotului, “delfinii“ au cedat neașteptat pe terenul unei formații care s-a autodepășit. Gazdele, cu un efectiv complet schimbat față de cel care reușise promovarea, dar și cu experimentatul Aihan Omer ca antrenor, care a știut să-și mobilizeze jucătorii, au condus aproape în permanență pe tabela de marcaj. Echilibrul s-a păstrat însă pe toată durata întâlnirii, doar în min. 52 Dunărea având un avans de patru lungimi pe tabelă, pentru ca în final să se impună cu 32-30. „S-a simțit, cred, o oboseală după meciul de la Brașov, din Supercupă. Nu am jucat la cel mai înalt nivel. Urmează multe alte meciuri și trebuie să ne revenim cât mai repede pentru a câștiga“, a declarat portarul Rudi Stănescu. „Îmi pare rău că am pierdut această partidă. Ne-am dorit victoria, am luptat tot meciul pentru acest lucru, dar am făcut mult prea multe greșeli pentru un meci în deplasare“, a fost concluzia antrenorului Zvonko Sundovski. De partea cealaltă, Aihan Omer consideră că dorința de victorie a fost “cheia“ meciului. „A fost un meci foarte frumos, spectaculos, fără durități. Constanța trece printr-o perioadă mai grea, nu mai are același lot numeros, iar acest lucru a contat. Diferența cred că a fost făcută de dorința de victorie, pentru că ne aflam la primul meci oficial din istoria orașului în Liga Națională de handbal masculin“, a precizat antrenorul gazdelor, Aihan Omer. Pentru HCM Constanța au marcat: Sadoveac 8g, Rakcevic 7g, Toma 6g, Cutura 3g, Stavrositu 2g, Baican, Enescu, Buricea și Vujadinovic - câte 1g.

Rezultate înregistrate în celelalte partide: Dinamo Bucureşti - Poli Timişoara 26-24 (meci disputat vineri), CSU Suceava - Ştiinţa Bacău 24-26, HC Vaslui - HC Odorhei 24-28, Potaissa Turda - Energia Lignitul Tg. Jiu 27-26, Minaur Baia Mare - Steaua Bucureşti 23-20.