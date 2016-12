HCM Constanța și CS Năvodari, calificate la turneul semifinal

Desfășurat de vineri și până duminică, etapa cu numărul 5 din cadrul turneului zonal al juniorilor II din cadrul Campionatului Național de handbal masculin a confirmat evoluțiile bune din acest sezon pentru echipele constănțene angrenate în competiție. Astfel, HCM Constanța și CS Năvodari s-au calificat deja la primul turneu semifinal de pe primul loc, respectiv locul 3 din Grupa D, iar CSȘ Medgidia este, de asemenea, la un pas de a merge în următoarea fază a întrecerii. „Mă bucur că am reușit să ne calificăm deja la turneul semifinal de pe prima poziție și sperăm să ne calificăm apoi și la al doilea turneu semifinal. Obiectivul meu este accederea la turneul final”, a precizat antrenorul celor de la HCM Constanța, Enis Murtaza. „Obiectivul nostru era calificarea la turneul semifinal și vom vedea apoi, în funcție și de tragerea la sorți care va urma. Au fost meciuri foarte bune, în care am reușit să câștigăm cu echipe mai bine clasate, dar am și pierdut în fața unora pe care credeam că le vom învinge, iar victoriile pe care noi le-am obținut de-a lungul turneelor cu primele clasate, HCM Constanța și CSȘ Călărași, ne dau speranțe pentru viitor”, a declarat antrenorul echipei din Năvodari, Eden Hairi.

Rezultate înregistrate vineri, sâmbătă și duminică în turneul de la Călărași: HCM Constanța - CSM Medgidia 28-25, CS Axiopolis Cernavodă - CSȘ Călărași 28-42, CSȘ 1 Constanța - CS Năvodari 28-29, CSȘ Medgidia - CS Năvodari 30-33, CSȘ Călărași - CSȘ 1 Constanța 35-22, HCM Constanța - Axiopolis Cernavodă 34-22, Axiopolis Cernavodă - CSȘ Medgidia 28-26, CSȘ 1 Constanța - HCM Constanța 16-27, CS Năvodari - CSȘ Călărași 26-39, CSȘ Medgidia - CSȘ Călărași 19-29, HCM Constanța - CS Năvodari 33-27, CS Axiopolis Cernavodă - CSȘ 1 Constanța 18-23, CSȘ 1 Constanța - CSS Medgidia 17-20, CS Năvodari - Axiopolis Cernavodă 22-20, CSȘ Călărași - HCM Constanța 21-27. Clasamentul după disputarea primelor cinci turnee: 1. HCM Constanța 64p, 2. CSȘ Călărași 52p (golaveraj: 758-617), 3. CS Năvodari 52p (678-650), 4. CSȘ Medgidia 28p, 5. CSȘ 1 Constanța 16p, 6. Axiopolis Cernavodă 12p. Ultimul turneu va avea loc în perioada 20-22 martie, la Medgidia. Primele patru clasate se califică la turneul semifinal.