HCM Constanţa - Dinamo Bucureşti, în finala Cupei României

"Îi invităm pe toţi constănţenii luni, la Braşov, pentru a ne susţine în finala Cupei României", au fost cuvintele preşedintelui HCM Constanţa, Nicuşor Constantinescu, joi, după decernarea medaliilor de campioni. "Am muncit foarte mult în acest sezon pentru cele trei obiective, titlul, Cupa Cupelor şi Cupa României, şi vrem să-l realizăm şi pe al treilea", a declarat Ionuţ Rudi Stănescu. "Sper să aducem şi cupa acasă pentru că am reuşi în premieră eventul la Constanţa", spune Silviu Băiceanu, care va susţine ultimul meci în tricoul lui HCM înainte de plecarea în Germania. Pentru el ar fi şi un cadou perfect, pivotul constănţean împlinind 28 de ani, marţi, cînd secundul Eden Hairi va serba şi el 37 de ani de viaţă! Şirul aniversărilor la HCM a fost deschis ieri de directorul executiv Nurhan Ali, care a împlinit 50 de ani! "Întrebaţi-mă mîine (n.r. - astăzi) cum mă simt, mi-e gîndul numai la finală. Băieţii mi-ar face un cadou extraordinar dacă ar cîştiga şi am mare încredere în ei. Meciul este deschis oricărui rezultat, dar prin prisma valorii lotului, şi a rezultatelor directe din acest sezon, avem o şansă în plus", a declarat Ali. Într-adevăr, HCM are ascendentul psihologic al victoriilor cu 22-21 şi 34-33, ultima obţinută chiar pe terenul lui Dinamo. Aihan Omer mizează astăzi pe forţa colectivului pe care îl antrenează şi care se anunţă într-o formă bună. Echipa a făcut deja acomodarea cu sala braşoveană şi cu atmosfera locală, constănţenii schimbînd cîteva priviri şi cu dinamoviştii. "Lor le-a rămas doar cupa, dar sper ca la final tot noi să ne bucurăm", spune George Buricea, killer-ul "cîinilor" la Bucureşti, cînd le-a marcat golul decisiv în ultima secundă! Va fi un duel interesant şi între internaţionalii celor două formaţii, Stănescu, Toma, Stavrositu, Nicolae, Timofte, Buricea, Săulescu împotriva lui Bibirig, Cozma, Jurcă, Ghionea, Bîrză, vîrfurile lotului pregătit de Constantin Ştefan.

Cupa va fi decernată de Hassan Moustafa, preşedintele IHF!

Prezent în România pentru a analiza la faţa locului candidatura ţării noastre la organizarea Campionatului Mondial masculin din 2009, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Handbal, egipteanul Hassan Moustafa va sosi astăzi la Braşov, alături de preşedintele FRH, Cristian Gaţu. El va decerna trofeul cîştigătoarei Cupei României.