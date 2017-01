HCM Constanţa - Dinamo, derby pentru titlu

După un parcurs echilibrat, Liga Naţională masculină de handbal intră mîine în ultimul sfert de campionat, mai important ca oricînd pentru decizia finală. Trei echipe duc încă bătălia pentru titlul naţional, însă campioana Handbal Club Municipal Constanţa are şansa de a elimina Dinamo din cursă dacă o va învinge mîine, în meciul care începe la ora 11.00, în Sala Sporturilor... iar duelul se va purta în continuare la baionetă între HCM Constanţa şi Steaua (despărţite de un punct în clasament) pînă în ultima etapă. Practic, situaţia este puţin schimbată faţă de ultimele trei ediţii de campionat, cînd meciurile directe dintre Constanţa şi Dinamo, majoritatea încheiată la diferenţe minime, au decis destinaţia coroanei cu lauri. Partida de mîine, care va fi arbitrată de cuplul Dorin Sîrbu şi Valentin Suponicov din Republica Moldova, este a patra întîlnire între cele două formaţii în acest sezon. Din păcate, Dinamo a reuşit să se impună în două dintre ele, fructificînd la maximum superioritatea numerică (şapte jucători plus doi arbitrii), cîştigînd în campionat cu 27-26 (meci disputat în condiţii speciale, cu petarde explodînd pe teren şi un prim episod violent creat de o ceata de huligani, zişi suporteri dinamovişti) şi în returul optimilor de finală ale Cupei Cupelor, cu 27-17, într-un joc ce a semănat izbitor cu unul de rugby. Cel mai important succes însă, calificarea în primăvara europeană, a aparţinut handbaliştilor constănţeni (la fel ca anul trecut, cînd le-au suflat dinamoviştilor şi campionatul şi Cupa României), care le-au administrat ”cîinilor roşii” o corecţie severă în Sala Sporturilor, 31-20 (diferenţă-record în istoria întîlnirilor directe).

Victorie pentru reabilitare

Prin prisma acestor rezultate recente, dar şi a faptului că Dinamo vine la Constanţa pentru a prinde ultimul vagon în drumul spre titlu, este lesne de bănuit intensitatea, fizică şi psihică, la care se va juca partida. Handbaliştii pregătiţi de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi au, la rîndul lor, multe de demonstrat propriilor suporteri (pe care îi doresc în număr mare la sală), după evoluţiile slabe şi oscilante de săptămîna trecută, care au dus la pierderea derby-ului cu Steaua şi la eliminarea din Europa. ”Dacă jucăm la nivelul la care am făcut-o în prima repriză cu Steaua şi în a doua la Zagreb, nimeni nu ne poate sta în cale în campionatul românesc, deci nici Dinamo nu are nicio şansă. Mizez pe orgoliul băieţilor noştri, destul de şifonat în ultimele meciuri”, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. Sigur că oficialul constănţean a exprimat dezideratul jucătorilor, suporterilor şi antrenorilor, constanţa fiind atributul ce a lipsit cel mai mult echipei noastre. ”Dacă sîntem pregătiţi? Din septembrie 2006! Fiecare joc l-am şi îl vom juca pentru titlul naţional. Meciul cu Dinamo are importanţa lui, dar nu facem un capăt de ţară, campionatul se va decide în ultima etapă. Nu ne gîndim la revanşe sau plătit poliţe, ci doar să jucăm normal, pentru victorie”, a completat antrenorul Lucian Râşniţă. Într-o victorie, un meci spectacol şi o atmosferă incediară speră toată suflarea sportivă de la ţărmul mării mîine, la derby-ul HCM Constanţa - Dinamo.

Miercuri seară, într-un meci restant din etapa a 19-a, UCM Reşiţa s-a impus cu 30-29 (17-15) pe terenul echipei Uztel Ploieşti.

Biletele la meciul de handbal masculin dintre HCM Constanţa şi Dinamo Bucureşti, din etapa a 20-a a Ligii Naţionale, programat sîmbătă, 10 martie 2007, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 41, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 19 16 1 2 577-483 33

2. Steaua Bucureşti 19 16 0 3 642-538 32

3. Dinamo Bucureşti 19 15 1 3 667-548 31

4. UCM Reşiţa 19 11 4 4 630-571 25

5. Uztel Ploieşti 19 11 1 7 540-527 23

6. Poli Timişoara 19 10 2 7 558-530 22

7. Minaur Baia Mare 19 10 0 9 613-597 20

8. CSM Medgidia 19 8 1 10 587-593 17

9. Lignitul Tg. Jiu 19 7 1 11 548-555 15

10. U. Bucovina Suceava 18 7 1 11 548-615 15

11. HCM Bistriţa 19 7 0 12 495-538 14

12. HCM Braşov 19 6 1 12 504-529 13

13. U. Cluj 19 2 1 16 453-570 5

14. Poli Iaşi 19 0 0 19 494-662 0