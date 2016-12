HCM Constanţa - UCM Reşiţa, întîlnire între “greii“ campionatului intern

În această seară, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa va avea loc derby-ul campionatului, între HCM Constanţa şi UCM Reşiţa, principalele favorite la cîştigarea titlului de campioană. Ambele formaţii vin după succese importante în Europa: HCM zguduind lumea handbalului mondial după succesul cu 37-33 în faţa celor de la Montpellier, în Liga Campionilor, în timp ce reşiţenii au cîştigat manşa tur din turul secund al Cupei EHF, 40-32 cu cehii de la HCB OKD Karvina. Un meci în care HCM porneşte cu avantajul moral al victoriilor obţinute în toate meciurile disputate împotriva formaţiei pregătite Aihan Omer, tehnician care datorită suspendării dictate de EHF poate sta pe banca tehnică a echipei reşiţene doar în campionat. “Un derby şi al orgoliilor, pentru că Reşiţa nu ne-a învins niciodată, iar noi sperăm să păstrăm această tradiţie. Este o atmosferă foarte bună la echipă mai ales după succesul cu Montpellier, însă ceea ce le-am cerut în mod expres jucătorilor a fost să revină cît mai repede cu piciorele pe pămînt. Să nu retrăim acel moment “Barcelona“, cînd succesul împotriva spaniolilor ne-a afectat apoi evoluţiile în jocurile care au urmat. Am însă încredere că cei cinci ani care au trecut de atunci au adus mai multă maturitate şi experienţă asupra jucătorilor şi că victoria cu Montpellier este deja un capitol încheiat“, a declarat directorul sportiv al grupării constănţene, Nurhan Ali. “Un nou meci de foc pentru noi. Am avut o mică şedinţă în vestiar, am vorbit despre ce am făcut bine şi ce nu în jocul cu Montpellier. Se pare că sîntem pregătiţi pentru un nou succes astăzi. Ne bucurăm că am reuşit să răsplătim eforturile suporterilor prin acel succes din Liga Campionilor şi îi aşteptăm în număr cît mai mare la partida cu Reşiţa“, a spus şi Laurenţiu Toma. Partida dintre HCM Constanţa (locul 2, 8 puncte, golaveraj: 132-92) şi UCM Reşiţa (locul 1, 8p, 139-94), din etapa a 5-a a Ligii Naţionale, va fi arbitrată de Alin Cîrligeanu (Bucureşti) şi Gheorghe Bejenariu (Argeş). Preţul unui bilet la acest meci este de 5 lei.

Simic a semnat pe nouă luni

După Adzic, Pavlovic şi Vukovic, Miroslav Simic a mărit la patru contingentul sîrb de la HCM, pregătit de... sîrbul Zoran Kurtes. Conducerea clubului constănţean a obţinut, ieri, semnătura lui Miroslav Simic, handbalist ce evoluează pe postul de inter stînga - centru şi care a sosit la HCM la cererea expresă a antrenorului. Simic are 33 de ani şi a jucat ultima dată la liderul campioantului din Serbia, PKB Belgrad. Simic ar putea debuta la HCM chiar în partida de azi, dar nu va avea drept de joc în Liga Campionilor. “HCM este cea mai bună echipă din România şi nu am putut refuza oferta celor de aici. Sper să-mi ajut noua echipă să-şi îndeplinească obiectivele din acest sezon“, a comentat Simic transferul său la campioana României.

Clasament

1. UCM Reşiţa 4 4 0 0 139- 94 8

2. HCM Constanţa 4 4 0 0 132- 92 8

3. Steaua Bucureşti 5 4 0 1 166-127 8

4. Pandurii Tg. Jiu 5 4 0 1 138-123 8

5. Ştiinţa Bacău 5 3 0 2 168-149 6

6. CSM Satu Mare 5 3 0 2 151-146 6

7. HC Odorhei 4 3 0 1 119-118 6

8. U. Cluj 5 2 1 2 125-141 5

9. Bucovina Suceava 5 2 0 3 132-131 4

10. Poli Timişoara 5 1 0 4 122-152 2

11. CSM Medgidia 5 1 0 4 126-176 2

12. Minaur Baia Mare 5 0 1 4 112-127 1

13. Rom Cri Braşov 5 0 1 4 139-152 1

14. Dinamo Bucureşti 4 0 1 3 117-151 1