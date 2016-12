HCM Constanţa - Veszprem, în optimile Ligii Campionilor

HCM REVINE ÎN UNGARIA. În urma tragerii la sorţi efectuată ieri, la Viena, la sediul Federaţiei Europene de Handbal, HCM Constanţa va întâlni, în optimile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin, campioana Ungariei, MKB Veszprem KC. Primul meci va avea loc la Buzău, cel mai probabil, pe 27 martie, iar returul pe 3 aprilie. Prezent la tragerea la sorţi de la Viena, directorul executiv Nurhan Ali s-a declarat mulţumit de adversara campioanei României: „Este destul de bine. La nivelul la care a ajuns HCM nu mai ai ce să alegi, ce să culegi. Sentimental sunt bucuros că vom putea juca împotriva echipei unde a evoluat prietenul nostru drag, Marian Cozma. Sper ca cel mai bun să câştige“. Preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu, spune că la acest nivel niciun adversar nu este accesibil: „Nu se mai poate pune problema că există o echipă mai valoroasă şi alta mai puţin valoroasă. La Veszprem se investeşte de 20 de ani în handbal, iar guvernele investesc foarte mult în handbalul masculin. Au ajuns de mult mai multe ori în fazele superioare ale Ligii Campionilor, însă cred în şansa echipei noastre“. Portarul Mihai Popescu consideră că cele două partide vor fi speciale datorită lui Marian Cozma: „Vor fi două jocuri grele, dar şansele de calificare vor fi egale. Din păcate jucăm primul meci acasă. Ambele partide consider că vor fi speciale, pentru că şi noi, şi cei de la Veszprem, vom juca şi pentru Marian Cozma“. La fel de optimist în privinţa şanselor de calificare este şi centrul Alexandru Dimache, chiar dacă o consideră pe formaţia maghiară între primele cinci din lume: „La prima vedere, Veszprem este cel mai accesibil adversar, însă este diferenţă mare între ei şi Szeged. Au foarte multă experienţă în Liga Campionilor, nu au probleme financiare. Acolo se trăieşte pentru handbal. Şansele de calificare cred că sunt de 50 la sută pentru că şi noi am acumulat experienţă în această competiţie. Ne bazăm mult pe meciul de acasă pentru că am făcut multe meciuri bune şi, dacă am învins Barcelona şi Montpellier, de ce nu am putea învinge şi Veszprem ?“ Petre Cozma, tatăl fostului handbalist Marian Cozma, a declarat că jucătorii celor două echipe vor evolua avându-l pe fostul internaţional român în minte: „Aştept de mult timp această partidă şi eram sigur că HCM va juca împotriva celor de la Veszprem. În această întâlnire, dintre Constanţa şi Veszprem, voi ţine, în primul rând, cu handbalul. Cele două manşe nu vor fi doar nişte meciuri de handbal, ci va fi un adevărat spectacol. Bineînţeles că voi merge la cele două partide”. Reacţiile în tabăra maghiară nu au fost dintre cele mai fericite, conducerea tehnică şi jucătorii apreciind evoluţiile HCM-ului din acest sezon, lucru care îi face să privească cu îngrijorare cele două confruntări. „Vom întâlni un adversar incomod. Am fi preferat să întâlnim în optimi pe danezii de la FCK Handbold, dar, în această fază a competiţiei, nu prea aveam de unde să alegem. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliţi de eşecul clar de la Szeged. HCM dă mulţi jucători la naţionala României, care a surprins Ungaria, învingând-o în această toamnă. Va fi o dublă echilibrată şi sper ca până la ora primul joc să recuperăm jucătorii accidentaţi”, a declarat antrenorul Lajos Mocsai. „Secretul este să obţinem un rezultat favorabil în fieful constănţenilor, chiar dacă HCM a demonstrat că poate juca bine şi în deplasare, scoţând un egal la Valladolid. În plus, la Szeged a dominat clar prima repriză şi nu ştiu ce s-a întâmplat după pauză“, a afirmat şi extrema dreapta Thomas Ivancsik.

CINE ESTE MKB VESZPREM ? Multiplă campioană a Ungariei (18 titluri şi 17 Cupe ale Ungariei), campionat pe care îl domină categoric în ultimii ani, formaţia pregătită de Lajos Mocsai este o prezenţă constantă în fazele superioare ale celor mai importante competiţii europene. Veszprem a câştigat Cupa Cupelor în 2002 şi 2008, fiind finalistă în aceeaşi competiţie în 1993 şi 1997. În Liga Campionilor, Veszprem a jucat finala în sezonul 2001-2002 şi de alte două ori a atins faza semifinalelor: în 2003 şi 2006. În sezonul trecut, formaţia maghiară a fost eliminată foarte greu în sferturile de finală ale LC de către viitoarea câştigoare a competiţiei, Ciudad Real, scorul general fiind 58-56 pentru formaţia spaniolă! Printre cei mai valoroşi jucători ai campioanei Ungariei se numără Gergo Ivancsik (Ungaria - extremă stânga), Tamas Ivancsik (Ungaria - extremă dreapta), Nikola Ecklemovic (Ungaria - centru), Marko Vujin (Serbia - inter dreapta), Uros Vilovski (Serbia - pivot), Renato Sulic (Croaţia - pivot), Mirsad Terzic (Bosnia - inter stânga), Zarko Sesum (Serbia - centru), Perez Reinaldo (Ungaria - inter stânga) şi Dejan Peric (Serbia - portar). MKB Veszprem evoluează pe teren propriu în “Veszprem Arena “, o sală cu o capacitate de 5.000 locuri.