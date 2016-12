HCM Constanţa a ajuns la Belin pentru Final Four-ul Cupei EHF

Campioana României la handbal masculin HCM Constanţa a ajuns, joi, la Belin pentru Final Four-ul Cupei EHF şi a efectuat un prim antrenament în sala Fuchse Town. M\ine, de la ora 14.30, este programat antrenamentul oficial în sala Max Schmeling, care va găzdui meciurile din a doua ediţie a Final Four-ului Cupei EHF la handbal masculin (prima ediţie a avut loc la Nantes, anul trecut). Formaţia constănţeană va întâlni, sâmbătă, în semifinalele Cupei EHF, fosta campioană a Franţei şi câştigătoare a Ligii Campionilor în 2003, Montpellier Aglomeration Handball. "Suntem pregătiţi şi mental şi fizic. Bineînţeles că plecăm cu ultima şansă, dar nu se ştie niciodată. I-am mai bătut, iar presiunea cred că este pe ei. Pentru noi cred că este mai mult o aventură. Sperăm să facem lucruri frumoase şi să jucăm finala. Montpellier poate fi învinsă cu unitate de grup, cu un joc în echipă. Am demonstrat cel puţin în acest an că bugetele nu se văd pe teren (1,5 milioane euro HCM, respectiv 6,6 milioane euro Montpellier). Motivaţia meciului şi faptul că jucăm în Final Four sunt de ajuns pentru noi ca să ne gândim la lucruri măreţe", a declarat căpitanul echipei constănţene, Laurenţiu Toma. "Cred că au fost destule partide în care puţini ne dădeau şanse şi totuşi am învins. Este un moment istoric şi pentru noi, şi pentru club, şi pentru handbalul românesc în general şi cred că am ajuns la o maturitate sportivă în care ştim să abordăm orice meci, cu orice adversar, la orice nivel" a spus şi portarul Mihai Popescu.

Programul meciurilor din Final Four-ul Cupei EHF de la Berlin:

- sâmbătă, 17 mai: Fuchse Berlin - Pick Szeged (ora 15.35) şi HCM Constanţa - Montpellier (ora 18.15)

- duminică, 18 mai, ora 14.00 - finala mică, ora 16.35 - finala mare.