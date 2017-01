HCM Constanţa a cîştigat şi Cupa României

Emoţii în prima repriză

Prima repriză a început într-o notă de echilibru, dinamoviştii sperînd într-o revanşă în duelul cu deţinătoarea titlului. S-a mers cap la cap pînă în min.15, atunci cînd Dinamo s-a desprins la 10-6. Cea mai mare diferenţă pe tabela de marcaj am consemnat-o în min.24, 17-11 pentru echipa bucureşteană. În acest moment antrenorul Aihan Omer a făcut o mutare inspirată, introducîndu-l în poartă pe Mihai Popescu în locul lui Stănescu. Au urmat mai multe intervenţii salvatoare ale Popescu şi la pauză HCM-ul s-a apropiat la două goluri: 15-17. Partea a doua a jocului a început favorabil pentru campioni, care au egalat la 18 în min.34. Dinamo a condus pentru ultima oară în min.39, cu 21-20, după care constănţenii au preluat conducerea. HCM şi-a impus superioritatea şi s-a desprins decisiv la 28-24 în min.54. Finalul jocului a adus victoria echipei noastre cu 30-29 şi bucuria cîştigării trofeului pentru a doua oară consecutiv pentru HCM.

Marcatori: Iacob 8 goluri, Toma 5g, Kazic 4g, Nicolae 3g, Băiceanu 3g, Stavrositu 2g, Timofte 2g, Dragicevic 2g, Buricea 1g - pentru HCM/ Cozma 7g, Ghionea 5g, Dimache 5g, Purcărea 3g, Jurcă 3g, Muraru 2g, Bibirig 2g, Armanu 1g, B.Voica 1g - pentru Dinamo. Au arbitrat Peter Tajok şi Csaba Broncovics, ambii din Ungaria.

Obiective îndeplinite

Handbal Club Municipal Constanţa a îndeplinit în acest sezon obiectivele fixate de conducerea clubului, lucru remarcat şi de Sandu Iacob, principalul marcator al echipei noastre la Braşov: "A fost pentru mine o onoare să joc la Constanţa. Spre mulţumirea tuturor am îndeplinit obiectivele Adversarii au încercat să ne învingă, dar şi de data aceasta am fost mai bine pregătiţi mental şi fizic decît ei". Extrem de emoţionat, Silviu Băiceanu, care în sezonul viitor se va confrunta cu Iacob în campionatul Germaniei, nu putea părăsi HCM-ul fără să cîştige un nou trofeu: "Nu mă puteam despărţi de echipă şi de Constanţa mai frumos. Am realizat, în premieră, eventul acasă şi acest lucru este foarte important". Antrenorul principal Aihan Omer a fost şi el mulţumit de sucesul obţinut, care a adus cupa pentru al doilea an consecutiv la Constanţa: "Nu cred că a stat sub semnul întrebării care este echipa mai bună, chiar dacă în prima repriză am avut ceva probleme. Am demonstrat, ca de fiecare dată, că putem reveni şi i-am învins din nou, pe dinamovişti". Directorul executiv Nurhan Ali, care duminică a împlinit 50 de ani, a primit din partea jucătorilor mul doritul cadou: "Am primit cel mai frumos cadou de ziua mea, Cupa României. Am demonstrat că sîntem mai buni decît ei, iar astăzi şi cu arbitri străini".

Premierea a fost efectuată de preşedintele Federaţiei Internaţionale de Handbal, egipteanul Hassan Moustafa, care a decernat trofeul formaţiei de pe Litoral. Oficialul IHF a remarcat nivelul finalei şi speră ca ţara noastră să organizeze turneul final al Campionatului Mondial din 2009: "A fost un meci spectaculos, de înalt nivel, care a făcut o bună propagandă României, care, în opinia mea, merită să organizeze Campionatul Mondial din 2009, pentru că încearcă să revină la valoarea generaţiilor care cîştigau patru titluri mondiale".