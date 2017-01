HCM Constanţa a demarat campania de transferuri

HCM Constanţa se întăreşte pentru sezonul viitor, în care vizează o calificare în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Conducerea clubului a demarat campania de achiziţii pentru a acoperi golurile create prin plecările lui Milutin Dragicevic şi George Buricea. ”Cînd pierdem un jucător precum Buricea, cu care am plecat la drum acum opt ani, sîntem mîhniţi, pentru că am ajuns aici şi datorită lui. Motivaţia lui a fost că a cîştigat aproape tot ce se putea cu HCM şi că vrea o experienţă nouă la Steaua. În proporţie de 90%, cel care-l va înlocui pe Buricea este un suedez, cu care sîntem în discuţii avansate. Am ajuns la un acord şi cu un inter dreapta israelian, jucător de lot naţional, şi, pe acelaşi post, care este deficitar la noi, vrem să aducem un croat de 30 de ani, care are experienţă mare în campionate puternice ale Europei. HCM este deja un nume şi există firme de impresariat din Danemarca şi Rusia care ne oferă jucători”, a declarat Nurhan Ali. Directorul executiv al clubului a mai confirmat despărţirea de trei jucători. ”În urma analizei făcute după acest sezon, Consiliul Director a ajuns la concluzia că Mircea Muraru nu a convins şi nu i se va prelungi contractul. La fel, Ognjen Kajganic şi Mihailo Petrovski, care n-au corespuns valoric şi vor fi puşi pe liber”. HCM, care îi va propune o prelungire de contract pivotului Paul Giotoiu, se va orienta mai mult spre jucătorii autohtoni, trei tineri handbalişti de perspectivă aflîndu-se în vizorul clubului constănţean.