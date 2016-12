HCM Constanţa a învins echipa Fraikin BM Granollers, în Cupa EHF

Echipa HCM Constanţa a învins, astăzi, pe teren propriu, cu scorul de 28-27 (14-11), formația spaniolă Fraikin BM Granollers, într-un meci din etapa a patra a grupei B a Cupei EHF. Pentru HCM Constanța au marcat: Rakcevic și Toma - câte 7g, Cutura 7g (5x7m), Humet 4g, Angelovski, Cristescu, Buricea - câte 1g. În urma acestui succes, campioana României a acumulat trei puncte, fiind la doar două puncte în spatele formațiilor de pe primele două locuri, Team Tvis Holstebro (Danemarca) și Fraikin BM Granollers. "Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci și cred că eram favoriți, pentru că jucam acasă și aveam în spate un public minunat. Dacă am fi pierdut ar fi fost un rezultat mincinos, pentru că am condus în cea mai mare parte a timpului de joc", a declarat căpitanul echipei constănţene, Laurențiu Toma. "Am întâlnit o echipă care tehnic și tactic a stat foarte bine, iar victoria noastră este cu atât mai frumoasă. Am arătat încă o dată caracter și am obținut două puncte care ne mențin în cursa pentru sferturile de finală. Pentru acest lucru tebuie să câștigăm și următoarele două partide, cu Sankt Petersburg și Holstebro", a afirmat şi antrenorul Zvonko Sundovski. În primele trei meciuri din grupa B, HCM Constanţa a remizat cu St. Petersburg HC, scor 25-25, a pierdut cu formaţia daneză Team Tvis Holstebro, cu scorul de 34-28, şi cu Fraikin BM Granollers, scor 21-23. În continuare, campioana României va întâlni St. Petersburg HC (16 martie, în deplasare) şi Team Tvis Holstebro (22 martie, pe teren propriu). Primele două clasate din fiecare din cele patru grupe se vor califica în sferturile de finală ale Cupei EHF.