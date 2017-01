HCM Constanţa a reluat pregătirea la Sala Sporturilor

După cîteva zile de pauză, campionii de la HCM Constanţa s-au reunit, ieri, la Sala Sporturilor, fără Stănescu, Toma şi Timofte, care se află, împreună cu selecţionerul Lucian Râşniţă, la Sighişoara, unde naţionala României se va testa cu Ungaria pe 4 şi 5 aprilie. Sub impresia meciurilor din week-end, constănţenii au comentat rezultatele din semifinalele Ligii Campionilor, Kiel - Portland (scor general 65-64) şi Valladolid - Flensburg (55-56). ”Mi-ar fi plăcut o finală Kiel - Valladolid pentru că erau două stiluri diferite, ar fi fost mai spectaculos”, spune George Buricea. ”Mi-aş fi dorit ca Valladolid să ajungă în finală. Am jucat şi cu ei şi cu Kiel...”, a completat Marius Stavrositu. “Tricolorii” Constanţei au avut ochi mai ales pentru suedezii lui Kiel, Mathias şi Kim Andersson, Linders, Lundstrom şi Lovgren, şi ai lui Flensburg, Beutler şi Vranjes, pe care îi vor întîlni, în iunie, în play-off-ul EURO 2008. ”I-am simţit pe pielea noastră pe cei de la Kiel, vom avea de luptat cu echipa naţională…”, spune Marius Stavrositu. George Buricea n-a primit prea bine vestea că Lovgren ar putea reveni la naţională împotriva României: ”Cred că este cel mai experimentat centru pe care l-am întîlnit!” După ce a eliminat HCM-ul în sferturi, RK Zagreb, echipa românului Rareş Jurcă, a ratat în ultima secundă (!) calificarea în finala Cupei Cupelor, pierzînd la un gol în plus returul din Spania, cu Ademar Leon, care va lupta pentru trofeu cu Hamburg. Totuşi, românii vor juca o finală europeană prin UCM Reşiţa, echipa constănţeanului Aihan Omer calificîndu-se, după o spectaculoasă victorie pe terenul campioanei Poloniei, Zaglebie Lublin, în ultimul act al Challenge Cup, unde va da piept cu formaţia norvegiană Drammen. ”Ştiam foarte bine valoarea jucătorilor de la Reşiţa şi a antrenorului Aihan Omer, care continuă succesele europene pe care le-a început la Constanţa”, a declarat Marius Stavrositu. Liga Naţională se reia pe 14 aprilie, cînd HCM Constanţa va întîlni, în deplasare, Universitatea Cluj.