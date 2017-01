HCM Constanţa a sărbătorit ultimul succes al anului

„Sperăm ca, în continuare, această echipă să rămînă port-drapelul formaţiilor din Constanţa”, rezuma antrenorul Lucian Râşniţă parcursul senzaţional al lui Handbal Club Municipal Constanţa din acest an. La finalul său, pe scena „Galei Sportului Constănţean”, HCM a primit, pentru a treia oară consecutiv, titlul de cea mai bună echipă a judeţului Constanţa. Şi este normal să fie aşa, repere precum titlul naţional, Cupa României, participarea în Liga Campionilor, semifinala Cupei Cupelor, terminarea turului de campionat pe primul loc, calificarea consecutivă în primăvara europeană făcînd cinste blazonului şi istoriei sportului de la ţărmul mării. „HCM Constanţa obişnuieşte să aibă rezultate bune în toate competiţiile în care participă. Cu toate că am avut ceva probleme în startul campionatului, am reuşit să terminăm turul pe primul loc. Campionatul este mai comprimat valoric în acest sezon, dar sper ca după retur să ne bucurăm pentru un nou titlu naţional. De asemenea, HCM-ul a făcut un pas important şi pe plan internaţional, reuşind în premieră ocuparea locului trei într-o grupă de Champions League şi calificarea în Cupa Cupelor”, a declarat antrenorul echipei, Lucian Râşniţă. Tehnicianul şi-a formulat şi obiectivele pentru anul ce vine: „Cronologic, în februarie începe returul, cu o etapă de foc Constanţa – Reşiţa (n.r. echipă antrenată de fostul antrenor al formaţiei noastre, Aihan Omer), care va pune amprenta asupra celorlalte evoluţii ale HCM-ului, urmează dubla cu RK Zagreb din Cupa Cupelor, două meciuri foarte dificile de care se leagă dorinţa noastră de calificare în semifinalele Cupei Cupelor, terminarea campionatului în frunte şi cîştigarea Cupei României. Intercalate între acestea, vin priorităţile echipei naţionale, care începe în luna ianuarie jocurile de calificare în play-off-ul Campionatului European”.

Stănescu şi Toma, cei mai buni handbalişti ai Constanţei

Şi, cu siguranţă, printre cei mai buni ai Europei, după felul în care au evoluat în această ediţie a Ligii Campionilor... „Este o mare satisfacţie pentru mine să cîştig acest onorant titlu, însă el se datorează colegilor, conducerii tehnice şi administrative, care totdeauna a stat alături şi a avut grijă să nu ne lipsească nimic. A trecut cu siguranţă cel mai bun an al echipei. Am terminat turul pe primul loc şi sperăm să fie aceeaşi poziţia pe care ne vom clasa la finalul campionatului. În Cupa Cupelor doresc să depăşim pragul semifinalelor, să jucăm o finală, şi de ce nu, să aducem Cupa la Constanţa! Asta m-ar bucura extraordinar, apoi să ne şi calificăm cu lotul la Campionatul European, ar fi un vis împlinit. Vreau ca anul viitor să fie la fel de bun ca acesta, iar publicul, care a fost mereu al optulea jucător, să rămînă aproape”, a declarat extrema Laurenţiu Toma. Portarul Ionuţ Stănescu, sosit la gală cu soţia şi fiul său („importantul sprijin meci de meci”), trăia bucuria de a-şi ridica personal premiul pentru cel mai bun handbalist, la precedentele două ediţii lipsind din cauza programului de la echipa naţională: „Anul ar fi fost perfect dacă ne calificam mai departe şi în Liga Campionilor, dar din păcate nu s-a putut... poate vom reuşi acest lucru în ediţia viitoare. Deocamdată, ne dorim să jucăm o finală de cupă europeană, va fi greu, dar nu imposibil. Cît despre sezonul intern, nimic nu s-a schimbat... Cupa şi campionatul, normal. Cu echipa naţională, şi cred că sînt în asementimentul tuturor, ne dorim de foarte multă vreme calificarea la un turneu final. Poate vom reuşi acum, mai ales că sîntem acasă, la Constanţa, iar acest lucru ne stimulează.” Ionuţ „eşti cel mai bun” Stănescu a încheiat prin a-şi „colinda” suporterii: „Vă mulţumim că aţi fost alături de noi, vă aşteptăm şi în continuare la sală inclusiv la meciurile echipei naţionale. Vă dorim, din partea mea şi a întregii echipe un Crăciun fericit, un an nou plin de bucurii şi multe, multe satisfacţii”.