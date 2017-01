HCM Constanţa, în aşteptarea titlului

Demonstraţie de forţă pentru campioana României, sîmbătă, în succesul concludent, 43-25, obţinut cu Minaur Baia Mare, în etapa a 22-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. ”I-am dominat fizic pe tot parcursul jocului şi am făcut un meci în care viteza a determinat rezultatul. Constanţa nu este o echipă care să piardă etapele rămase, doar să rămînă serioasă pe tot parcursul campionatului”, a concluzionat antrenorul Lucian Râşniţă. Au mai rămas patru etape, iar avantajul de trei puncte faţă de Steaua pare determinant. ”Sper să nu intervină relaxare, cum s-a mai întîmplat în cîteva rînduri. Am învăţat din greşeli şi nu cred că vom face o surpriză neplăcută. Vom lupta în continuare pentru victorie pînă la sfîrşit”, spune Laurenţiu Toma. Mai tranşant este Marius Stavrositu: ”Fiecare meci este decisiv pentru noi, chiar dacă sîntem pe locul întîi în campionat. Nu ne mai interesează nici Steaua, nici Dinamo, toată atenţia noastră este îndreptată spre ultimele partide şi Cupa României”. Turneul Cupei României se va desfăşura la Braşov, în perioada 15-17 mai. ”După meciul cu Baia Mare, şansele de a ne apăra titlul sînt mai mari. Trebuie să jucăm în schimb aşa cum am făcut-o cu Minaur”, a declarat sîmbătă şi portarul Ionuţ Stănescu. Preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu, sigur de adjudecarea campionatului de către HCM Constanţa, rămîne însă cu regretul ratării obiectivului european: ”Din păcate, sîntem în mare formă la finalul campionatului şi nu atunci cînd ne-am bătut cu Zagreb. Dacă am fi jucat aşa toate meciurile, sînt sigur că am fi fost acum într-o fază superioară a Ligii Campionilor. HCM Constanţa merită campionatul şi sper să cîştige şi Cupa României”.