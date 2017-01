HCM Constanţa, la cîteva antrenamente de începutul returului

Handbal Club Municipal Constanţa, campioana şi cîştigătoarea Cupei României la handbal masculin, este la finalul pregătirii noului an competiţional, în care obiectivele au rămas neschimbate, dominarea competiţiilor autohtone, pe lîngă bătălia pentru Cupa Cupelor. Sigur că o pregătire generală propriu-zisă nu s-a putut face, în condiţiile în care HCM Constanţa a fost împărţită practic în două echipe... una care a jucat turneul de calificare la barajul Campionatului European cu naţionala condusă de Lucian Râşniţă, cealaltă care s-a antrenat în luna ianuarie sub comanda secundului Eden Hairi. Toată lumea este pregătită pentru începutul returului de campionat, chiar dacă echipa a suferit schimbări în această perioadă. Pe lîngă Ivan Smigic, plecat în Spania, conducerea clubului a renunţat zilele trecute şi la interul stînga Claudiu Streja (venit la mijlocul turului, debut în singura înfrîngere suferită de Municipal în turul de campionat, 26-27 în faţa lui Dinamo), în schimb şi-a asigurat aseară semnătura interului dreapta macedonean Mihail Petrovski, în vîrstă de 23 de ani şi 1,94 metri înălţime. Internaţionalul macedonean va face primul antrenament în această dimineaţă, fiind transferat de la formaţia macedoneană Pelister Bitola. ”Am încercat în această perioadă să readucem starea de spirit victorioasă şi să omogenizăm echipa care a suferit din nou modificări. Smigic a plecat cu acordul conducerii tehnice şi administrative. Ne-a spus că nu se poate adapta, iar noi nu ţinem pe nimeni cu forţa. De asemenea, Claudiu Streja nu mai face parte din lotul HCM-ului, pentru că nu a adus nici măcar un plus de maturitate. Încercăm să formăm un lot şi o echipă care să poată răspunde la cerinţele celor 13 meciuri de campionat”, a declarat antrenorul Lucian Râşniţă.

Poftă de joc pentru handbaliştii sîrbi

”Cine nu a fost la lot şi nu a mai jucat un meci de multă vreme”, spune pivotul Milutin Dragicevic, ”abia aşteptăm să revenim pe teren şi să dăm maximum”, lucru care se va întîmpla sîmbătă, de la ora 11.00, în partida cu UCM Reşiţa, din Sala Sporturilor, contînd pentru etapa de debut a returului. Pînă atunci însă, ”Şile”, aşa cum este el alintat de colegi, a intermediat un scurt dialog cu Miodrag ”Kaja” Kazic, calificat şi el în barajul pentru EURO 2008, unde Muntenegru va întîlni Portugalia. ”A fost o campanie grea, dar e bine că în play-off vom juca împotriva lusitanilor. Va fi un meci greu totuşi, pentru că Portugalia este o echipă bună, iar returul îl vom juca în deplasare”, a declarat ”Kaja”. ”Aici, la antrenamente, am lucrat foarte bine de cînd ne-am întors de la loturile naţionale. Meciul cu Reşiţa va fi greu, prin prisma faptului că Aihan Omer este antrenor acolo şi ne cunoaşte foarte bine”, a mai spus ”Kaja”, cel care îşi va reîntîlni sîmbătă şi un bun prieten, golgeterul bănăţenilor, Bojan Butulija.