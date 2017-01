HCM Constanţa la final de sezon

Invitat luni seară, la TV Neptun, în studioul emisiunii Tomis Sport, directorul executiv al formaţiei HCM Constanţa, Nurhan Ali, a făcut o radiografie a evoluţiei formaţiei constănţene în sezonul 2007-2008. “Din punctul meu de vedere a fost un sezon nereuşit. Am avut drept obiective cupa şi campionatul, pe care le-am ratat. Campionatul l-am pierdut mai mult pe mîna noastră. Am pierdut puncte preţioase cu trei dintre echipele care au retrogradat, Uztel (înfrîngere), Poli Timişoara (înfrîngere) şi CSM Oradea (egal). Au mai fost şi remizele neaşteptate de la Odorhei şi de pe teren propriu cu Ştiinţa Bacău. Toţi avem o vină în ratarea titlului”, a adăugat oficialul constănţean, care a explicat şi ceea ce s-a întîmplat în Cupa României: “A văzut o ţară întreagă cum arbitrii Harabagiu şi Stănescu au ajutat clar Steaua să împingă finala la lovituri de departajare. Aceeaşi brigadă a condus şi meciul din campionat dintre cele două formaţii, de la Constanţa, cînd, de asemenea, a tras cu Steaua pentru a obţine un rezultat de egalitate.” Nurhan Ali a explicat că în jurul performanţei Stelei de a realiza eventul sînt jocuri importante de culise: “Probabil aţi văzut inscripţionat pe tricourile echipelor naţionale masculine şi feminine de handbal sponsorul Stelei, MFA. Preşedintele şi sponsorul principal al Stelei, Constantin Cazacu, a ameninţat, la startul sezonului, că dacă Steaua nu realizează eventul îşi va retrage sprijinul financiar de la echipa naţională şi de la Steaua. Astfel, FRH nu-şi permitea ca Steaua să rateze aceste obiective şi, din start, HCM a plecat cu handicap. Preşedintele FRH, Cristian Gaţu, a venit după finala Cupei şi a afirmat că arbitrajul a fost bun. Asta înseamnă că ori nu se pricepe, ori se face că nu vede. A fost limpede că am fost mai buni decît Steaua în finala Cupei şi am felicitat jucătorii pentru prestaţie”, a explicat Nurhan Ali, care a adăugat: “În sezonul viitor vom face o echipă suficient de puternică pentru a ne bate atît cu contracandidatele la titlu, cît şi cu arbitrajele potrivnice. Avem în plan o serie de achiziţii, atît români, cît şi străini, însă pînă nu vom perfecta transferurile nu pot avansa niciun nume.” Directorul executiv al HCM-ului a adimis că gruparea constănţeană se va despărţi de Miodrag Kazic, dar şi de un alt jucător din spaţiul ex-iugoslav. Indiciile în privinţa ultimului merg spre Tomislav Broz, căruia i-a expirat împrumutul la CSM Medgidia.

Nurhan Ali nu a elucidat însă misterul în privinţa antrenorului principal Vasile Stîngă. Acesta mai are contract cu HCM pînă în vara anului viitor însă, după finala Cupei României de la Brăila, a admis că şi-ar putea încheia colaborarea cu HCM deoarece nu şi-a îndeplinit obiectivele. “Vasile Stîngă are unele clauze în contract care nu au fost îndeplinite. Ceea ce a afirmat la Brăila poate că a fost o declaraţie dată la nervi. Consiliul de Administraţie, care se va reuni, cel mai probabil, după alegeri, va decide ceea ce este de făcut în privinţa antrenorului Stîngă”, a declarat Nurhan Ali.