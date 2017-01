HCM Constanţa optează pentru un antrenor sîrb

Vacanţa se apropie de sfîrşit pentru cîştigătorii campionatului şi ai Cupei României. Handbaliştii de la Municipal Constanţa s-au întors ieri de la Iaşi, unde au petrecut la nunta lui Mihai Timofte, primul dintre cei patru jucători din lot care a anunţat că va renunţa la burlăcie în această vară. Au luat notiţe Laurenţiu Toma, George Buricea şi Denis Ali, următorii pe listă... Cu excepţia lui Mihai, învoit pentru o “mini-lună” de miere în Israel (unde joacă naşul său Iulian Strat, fostul coleg de la Fibrex), alături de proaspăta doamnă Timofte, Simona, ceilalţi componenţi ai echipei se vor prezenta mîine la reunirea lotului. Prezentarea noului antrenor principal, care îl va înlocui pe Aihan Omer, ar putea întîrzia, certitudinea fiind, deocamdată, secundul Eden Hairi. După ce a transferat săptămîna trecută doi jucători sîrbi care au evoluat ultima dată în campionatul Spaniei, interul dreapta Dusko Milinovic, de la Torrevieja, şi Ivan Smigic, de la Frigorrificos Cangas, HCM a optat şi pentru un tehnician din Serbia. Numele acestuia nu a fost făcut încă public. Se vehiculează însă un nume: Ljubomir Obradovic. Lotul pentru viitorul sezon nu a fost încă definitivat, mai ales că Florin Nicolae a devenit al treilea jucător de valoare “exportat” în acest an de HCM Constanţa în Europa. Dacă Silviu Băiceanu şi Sandu Iacob au ales Germania, Florin Nicolae va evolua pentru următoarele două sezoane în Elveţia. “Sincer, îmi pare rău că plec de la Constanţa pentru că las aici un colectiv extraordinar. Am muncit mult aici şi am avut performanţe. Nu este uşor să pleci de la o echipă după şapte ani…” Nicolae a semnat pentru Kadetten Schaffhausen, care este calificată, ca şi HCM Constanţa, în Liga Campionilor. “Cine ştie? Poate ne întîlnim”, glumeşte Florin, care se va prezenta la noua sa echipă pe 1 august.