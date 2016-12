HCM Constanţa, pentru a opta oară campioană a României!

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, la finele ultimei partide a sezonului 2012/2013 a Ligii Naţionale de handbal masculin, Handbal Club Constanţa a primit, pentru a opta oară în istoria clubului, trofeul de campioană a României. Cu acest nou trofeu în vitrină, formaţia constănţeană şi-a consolidat şi mai mult poziţia a treia în clasamentul all-time al handbalului masculin românesc, după Steaua (28 titluri) şi Dinamo (12 titluri). În ultimii 23 de ani însă, nicio echipă din handbalul masculin din România nu a mai izbutit să domine la fel de autoritar competiţia internă. Precedentele titluri ale HCM-ului au fost cucerite în sezoanele 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 şi 2011-2012.

Peste 1000 de spectatori au fost prezenţi sâmbătă, la Sala Sporturilor, pentru a cinsti cum se cuvine performanţa, organizatorii pregătind şi de data aceasta numeroase surprize spectatorilor. Au fost împărţite sute de tricouri personalizate care să amintească de acest trofeu, pe care era inscripţionată cifra 8, pentru al optulea jucător - suporterul. La final, secretarul general al FR Handbal, Mihail Bocan, împreună cu Elena Frâncu, membru în Consiliul de Administraţie a FRH, au înmânat trofeul, medaliile şi tricourile de campioni. Cu această ocazie, jucătorul Politehnicii Timişoara, Andrei Grasu, a primit trofeul de golgeter al Ligii Naţionale. Preşedintele clubului HCM, Nicuşor Constantinescu, a oferit răspunsul mult aşteptat de către suporterii constănţeni, anunţând după festivitatea de premiere că de la 1 ianuarie 2014 vor începe lucrările de construcţie a Sălii Polivalente pe pe strada Badea Cârţan. „O supremaţie pe care o deţinem de opt ani şi pe care constănţenii o merită în urma eforturilor care au fost făcute în handbalul masculin de Consiliul Judeţean Constanţa şi Consiliul Municipal cu primarul Radu Mazăre. Trebuie şi la anul să ne depăşim performanţele. Urmează să întărim echipa în sezonul următor şi vrem să ne batem pe toate arenele din Europa. Sub actualul Guvern USL s-a deschis axa Cultură-Sport care nu exista în Guvernul PDL-Boc şi vom demara lucrările de construcţie a Sălii Polivalente“, a declarat preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu. Directorul executiv Nurhan Ali consideră că şi acest titlu vine ca urmare a faptului că HCM este de departe cel mai puternic club din handbalul masculin românesc. „A fost aşa cum trebuia să fie, HCM din nou campioană. Chiar dacă nu am mai mers aşa şnur cum eram obişnuiţi, am câştigat detaşat un nou campionat. Fără lipsă de modestie spun că după Revoluţie HCM este echipa care a dominat handbalul masculin românesc“, a precizat Nurhan Ali. Aflat la primul titlu în România, Zvonko Sundovski era fericit, dar totodată se gândea deja la ce va urma. „Sunt foarte fericit, a fost un sezon foarte dificil, iar acum putem sărbători titlul naţional. Acum sărbătorim, dar de luni (n.r - azi) vom începe pregătirea Cupei României, unde vrem un nou trofeu“, a afirmat Sundovski.

VICTORIE ÎN ULTIMA ETAPĂ. HCM Constanţa a încheiat în stil de mare campioană acest sezon al Ligii Naţionale, câştigând cu 31-22 (14-12) ultimul meci din acest campionat, disputat sâmbătă, la Sala Sporturilor, împotriva formaţiei Poli Timişoara. Doar primele 25 de minute au fost echilibrate, însă treptat HCM s-a desprins decisiv pe tabelă şi în final a obţinut o victorie clară, în urma unui joc cu multe realizări spectaculoase. Pentru HCM au evoluat: Popescu (14 intervenţii, 1x7m), Stănescu; Sadoveac 6g, Dragicevic 4g, Toma 4g (1x7m), Angelovski, Şimicu şi Cutura - câte 3g, Humet, Criciotoiu, Buricea - câte 2g, Sabou 2g (1x7m), Stavrositu, Val, Cristescu.

Rezultate etapei: U. Cluj - Dinamo Bucureşti 31-35, CS Caraş Severin - Ştiinţa Bacău 26-30, HC Odorhei - Pandurii Tg. Jiu 38-30, HCM Constanţa - Poli Timişoara 31-22, CSM Bucureşti - Bucovina Suceava 36-39, Potaissa Turda - CSM Ploieşti 32-33. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 40p (campioana României), 2. Ştiinţa Bacău 34p, 3. HC Odorhei 32p, 4. Bucovina Suceava 30p, 5. Potaissa Turda 27p, 6. CS Caraş Severin 21p, 7. Poli Timişoara 19p, 8. Pandurii Tg. Jiu 16p, 9. CSM Bucureşti 16p, 10. Dinamo Bucureşti 14p, 11. CSM Ploieşti 11p, 12. U. Cluj 4p. CSM Ploieşti şi U. Cluj au retrogradat.