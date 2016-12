HCM Constanţa, pentru a patra oară campioană naţională

Handbal Club Municipal Constanţa a cucerit aseară, la Sala Sporturilor, în faţa propriilor suporteri, cel de-al patrulea titlu de campioană din istoria clubului. Formaţia constănţeană a învins cu 31-27 (16-16), pe Poli Timişoara, în penultima etapă a campionatului, rezolvînd şi matematic problema titlului. Distanţa faţă de ocupanta locului secund este de trei puncte şi, indiferent de rezultatul ultimei partide a sezonului (n.r: sîmbătă, în deplasare cu Steaua), HCM nu mai poate pierde titlul naţional. Peste 1.000 de suporteri au fost alături de HCM la partida de ieri, iar handbaliştii noştri nu i-au dezamăgit. HCM a devenit în urma acestei performanţe cea mai bună echipă de handbal masculin din România în ultimul deceniu, perioadă în care a obţinut patru titluri naţionale, faţă de cele trei ale Stelei, două ale Fibrexului Săvineşti şi doar unul pentru Dinamo. Întîlnirea cu Poli Timişoara a fost echilibrată mai ales în primele 30 de minute, perioadă cînd timişorenii au reuşit să dea o replică viguroasă. Stănescu a menţinut echilibrul la pauză prin cele zece intervenţii în primele 22 de minute, pentru ca în actul secund handbaliştii noştri să se descătuşeze şi să preia definitiv controlul jocului. Cea mai mare diferenţă s-a consemnat în min. 39, cînd tabela indica 21-16 pentru HCM. Cu o echipă foarte tînără, bănăţenii nu au rezistat ritmului impus de HCM iar pînă la final nu s-a mai întîmplat nimic notabil în privinţa scorului, tabela fiind închisă la 31-27. Au jucat - HCM: Stănescu (12 intervenţii) şi Popescu (4 intervenţii); Toma 8 goluri; Csepreghi 5g; Adzic 4g; Schuch, Nicolae şi Hejtmanek - cîte 3g; Mureşan 2g; Buricea, Sabou şi Sadoveac - cîte 1g; Timişoara: Vass (6 intervenţii), Tcaciuc (4 intervenţii) şi Kadar (o intervenţie); Simicu 6g; Ţone şi Mirkovic - cîte 5g; Grasu 3g; Nagy, Fenici, Fekete şi Corlija - cîte 2g.

Declaraţii la final

George Buricea, jucător HCM: “În ultimii şase ani am cîştigat cinci titluri de campion şi o dată m-am clasat pe locul doi. Am făcut o alegere bună că am revenit la Constanţa. Campionatul a fost dificil, dovadă şi diferenţa de puncte dintre primele clasate, însă am dovedit că sîntem cea mai bună echipă“.

Florin Nicolae, jucător HCM: “Un meci greu cu Timişoara, am început mai greu, însă după pauză ne-am găsit ritmul şi am cîştigat. Sînt foarte bucuros pentru acest nou titlu cu HCM şi sper să continuăm şirul rezultatelor foarte bune şi în competiţiile ce vor urma“.

Laurenţiu Toma, jucător HCM: “A fost un meci greu, a trebuit să muncim aşa cum am făcut-o şi în restul campionatului, însă a fost cu atît mai frumos la final. Cu Steaua va fi un meci de pregătire pentru Cupa României, acolo unde vrem, de asemenea, să cîştigăm trofeul“.

Eden Hairi, antrenor secund HCM: “A fost un meci greu, aşa cum au fost toate în acest sezon. Timişoara are una dintre cele mai tinere formaţii din Liga Naţională şi doar tinereţea face ca ei să ocupe un loc în a doua jumătate a clasamentului. Pentru noi a fost un sezon cu foarte multe schimbări la HCM, schimbări şi în privinţa băncii tehnice, însă am dovedit în final că sîntem cea mai bună echipă“.

Nurhan Ali, director executiv HCM: “Este o mare bucurie, o senzaţie deosebită să cîştigi al patrulea titlu în interval de doar şase ani. Este titlul cîştigat cel mai greu, pentru că dacă în urmă cu şase ani ne băteam cu o echipă, maximum două, acum întrecerea a fost mult mai puternică. Pe lîngă HCM, Steaua şi Dinamo, au apărut şi alte echipe puternice precum Reşiţa, Bacău sau Odorhei. Îmi doresc să cîştigăm eventul, este un alt obiectiv pe care ni l-am propus încă de la începutul sezonului“.

Nicuşor Constantinescu, preşedinte Consiliu Director HCM: “Dedicăm constănţenilor acest titlu. Este o onoare pentru noi să-i reprezentăm în Liga Naţională şi faptul că sîntem campionii României arată seriozitate şi perseverenţă în ceea ce facem. Este cel mai greu titlu pentru că autorităţile locale şi judeţene din ţară au urmat exemplul nostru şi au investit mult în sport, iar valoarea campionatului a crescut foarte mult. Sîntem acum între primele 24 de formaţii ale Europei pentru că vom participa în Liga Campionilor, însă sperăm să reuşim trei transferuri importante pentru a ajunge chiar între primele opt formaţii“.

Jucătorii, antrenorii şi conducerea HCM-ului au primit, după încheierea partidei cu timişorenii, medaliile şi tricourile de campioni din partea secretarului general al Federaţiei Române de Handbal (FRH), Mihai Marinescu, şi al directorului tehnic din cadrul FRH, Gheorghe Goran. Handbaliştii constănţeni au sărbătorit în Sala Sporturilor, alături de suporteri, cucerirea titlului, nelipsind focurile de artificii şi baloanele alb-albastre.

Celelalte rezultate ale etape: HC Odorhei - CSM Medgidia 28-23, Minaur Baia Mare - Ştiinţa Bacău 35-36, CS Piteşti - Pandurii Tg. Jiu 28-21, UCM Reşiţa - Bucovina Suceava 37-30, U. Cluj - Steaua 20-27, CSM Oradea - Dinamo 38-48.

Clasament

1. HCM Constanţa 25 21 0 4 738-608 42

2. UCM Reşiţa 25 19 1 5 788-659 39

3. Dinamo 25 18 2 5 789-717 38

4. Steaua 25 16 3 6 773-695 35

5. Ştiinţa Bacău 25 16 0 9 730-720 32

6. HC Odorhei 25 12 3 10 676-687 27

7. Bucovina Suceava 25 12 2 11 745-685 26

8. Lignitul Tg. Jiu 25 10 3 12 659-657 23

9. U. Cluj 25 9 2 14 717-761 20

10. Minaur Baia Mare 25 9 1 15 647-711 19

11. Poli Timişoara 25 7 4 14 640-683 18

12. CSM Medgidia 25 8 1 16 632-667 17

13. CS H&V Piteşti 25 3 2 20 618-758 8

14. CSM Oradea 25 3 0 22 703-857 6