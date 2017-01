HCM Constanţa pregăteşte startul în Liga Naţională

Handbal Club Municipal Constanţa a obţinut biletul de participare în Liga Campionilor sîmbătă, la Conversano, cu scorul general de 63-54. Înfrîngerea la cinci goluri, 25-30, suferită pe terenul campioanei Italiei, Pallamano Indeco, în turul preliminar al Ligii Campionilor, a arătat însă punctele slabe ale echipei noastre. ”Nu am avut atitudine şi concentrare la finalizare. Nu am ştiut să speculăm momentele favorabile, nu am găsit cel mai bun sistem în atac şi m-a nemulţumit apărarea, mai ales în ultimele 20 de minute. Sper să fie un accident pentru că am arătat ca o echipă care juca pentru prima dată pe un teren de handbal!”, a declarat antrenorul Lucian Rîşniţă, după ”experienţa italiană”, conştient de faptul că meciurile grele abia încep.

Jucătorii se bucură moderat

Evoluţia de la ”Palasangiacomo” i-a făcut pe jucători să reflecteze la viitor şi să se bucure moderat pentru calificarea în grupele celei mai tari competiţii continentale. "Ne-am calificat, dar cu un gust amar după această înfrîngere. Trebuie să o luăm ca pe un duş rece, să încercăm să învăţăm din greşeli şi să nu le mai repetăm. Mergem mai departe, totuşi încrezători. Sperăm că vom juca mai bine de la meci la meci”, spune Mihai Timofte. Categoric, timpul presează, iar noua formulă de echipă, cu nou-veniţii Milinovic, Smigic şi Muraru, nu are cum să fie încă la fel de omogenă precum cea care încheia sezonul precedent. Primul examen intern bate la uşă şi se anunţă extrem de dificil: contra Universităţii Reşiţa, miercuri, în prima etapă a sezonului 2006-2007 al Ligii Naţionale. O întîlnire cu fostul antrenor al echipei, Aihan Omer, şi alţi doi ex-jucători ai HCM-ului, Adrian Tucanu şi sîrbul Bojan Butulija, care apără acum culorile clubului bănăţean, candidat la titlu graţie investiţiilor din inter-sezon. Constănţenii au plecat de astăzi spre Turnu Severin, oraşul care va găzdui partida, sala din Reşiţa fiind în renovare. Ei se vor acomoda cu terenul de joc la ora 19.00, ora oficială a meciului.