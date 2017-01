HCM Constanţa se pregăteşte în formulă completă

După parcursul perfect din grupa a III-a preliminară a EURO 2008, echipa naţională de handbal masculin a ieşit din scenă, pentru a face loc campioanei României, Handbal Club Municipal Constanţa. La Sala Sporturilor, pauza de spectacol ţine doar două săptămîni, la orizont profilîndu-se euro-duelul Ligii Naţionale, HCM - UCM Reşiţa, din 3 februarie. Singurele reprezentante ale României rămase în cupele europene deschid ”balul”, în derbiul etapei a 14-a, prima din retur. După mai bine de o lună, campionii s-au reunit, ieri, în formulă completă, sub comanda antrenorului Lucian Râşniţă, care a condus echipa naţională în calificările pentru EURO 2008. În programul de pregătire au reintrat şi cei şase “tricolori” din lotul HCM-ului, Stănescu, Popescu, Stavrositu, Toma, Timofte şi Buricea. ”La un moment dat, eram vechea echipă a HCM-ului, cu Sandu (n.r.: Iacob) şi Florin (n.r.: Nicolae), doar Silviu (n.r.: Băiceanu) nu a jucat, fiind accidentat”, ne corectează George Buricea, care ţine să remarce: ”Putem spune că au fost şase meciuri de pregătire pentru jumătate din echipa HCM-ului. Ne-au prins bine, mai ales că ne aşteaptă un retur de campionat greu şi meciurile cu RK Zagreb din Cupa Cupelor”. Din fericire, nu sînt probleme medicale majore, graţie în bună măsură fizioterapeutului Gheorghe Drăgan, care i-a ţinut sub observaţie pe “tricolorii” HCM-ului, fiind cooptat în staff-ul naţionalei în campania de calificare.

Smigic a plecat în Spania

Sîrbul Ivan Smigic a părăsit echipa şi se va întoarce în Spania pentru a evolua, foarte probabil, la BM Antequera, ultima clasată din liga întîi. ”Este sub contract cu noi, dar a fost dorinţa lui să plece. Are unele probleme familiale şi nici nu era mulţumit cu statutul de rezervă. Va juca sub formă de împrumut pînă la 1 aprilie, apoi vom vedea”, ne-a confirmat Nurhan Ali, care se află în Germania. Directorul executiv al HCM-ului s-a întîlnit cu diverşi impresari prezenţi la Campionatul Mondial, misiunea sa fiind aceea de a perfecta posibile transferuri. ”Este foarte greu în această perioadă, mai degrabă vom putea aduce jucători la finalul sezonului”, a mărturisit Ali, care a urmărit pe viu, ieri, la Dortmund, meciurile Tunisia - Islanda şi Franţa - Polonia.