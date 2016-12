HCM Constanţa şi Ştiinţa Bacău deschid faza a doua a play-off-ului

09:33:52 / 06 Mai 2014

Dedeman

Se pare ca jocurile sunt facute in sfarsit pentru echipa de handbal a FRH Dedeman, Bacaul poate in sfarsit sa cumpere, scuzati, sa castige campionatul. HCM are un lot etrem de valoros, dar ce poti sa le ceri baietilor dupa ce sunt obligati sa fie mai tot timpul pe drum, intre Berlin si Turda... Nu este timp de recuperare si poate ca drumul este mult mai obositor decat jocul in sine! Oricum pentru noi sunteti deja Campioni, chiar daca FRH incearca va incurce de prea multa vreme...Trebuiau sa va ajute,macar pentru obtinerea celei mai mari performante din ultimii ani,acum cand handbalul romanesc este la pamant.Dar asta e, sponsorul conteaza, iar atunci cand te numesti DEDEMAN Bacau, acelasi sponsor cu cel al federatiei nu ai cum sa iti iei salariul din alta parte...Hai HCM, forza baieti, sa nu-i lasam sa isi faca jocul murdar.