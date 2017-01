HCM Constanţa şi-a demonstrat supremaţia naţională

"Am demonstrat încă o dată că sîntem peste Dinamo", au declarat, la unison, handbaliştii constănţeni după cîştigarea Cupei României, luni seară, la Braşov. HCM s-a impus cu 30-29 în faţa marilor rivali din acest sezon, la capătul unui meci dramatic. "Este o mare bucurie că, după doi ani de zile de luptă cu Steaua şi Dinamo, am reuşit să cucerim eventul campionat - cupă şi că am scris o pagină de istorie pentru handbalul constănţean. Echipa a demonstrat în acest sezon o putere de revenire extraordinară, luptînd pînă în ultima secundă, indiferent de adversar", a declarat antrenorul Aihan Omer. Ca de obicei, secretul reuşitei a fost jocul colectiv, cu combinaţii inspirate pe semicercul advers şi o apărare avansată, care a declanşat contraatacuri devastatoare. "Toată echipa a jucat extraordinar, s-a dăruit pentru această victorie", a apreciat Silviu Băiceanu, care şi-a făcut un cadou perfect de ziua sa, pivotul constănţean împlinind ieri 28 de ani. Cupa României a fost cadoul visat şi de secundul Eden Hairi, care a sărbătorit ieri 37 de ani de viaţă. Amîndoi au petrecut luni, după finală, alături de directorul executiv Nurhan Ali, care împlinise duminică 50 de ani.

Aşa s-a încheiat o zi memorabilă pentru echipa constănţeană, care a primit trofeul diin mîinile preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Handbal, egipteanul Hasan Mustafa, sosit în România pentru a analiza candidatura ţării noastre la organizarea Campionatului Mondial masculin din 2009. "A fost mare onoare pentru HCM Constanţa. Preşedintele IHF este unul dintre susţinătorii României, iar Constanţa se înscrie cu proiectul unei Săli Polivalente pe lista oraşelor care ar putea găzdui competiţia din 2009. Organizarea unui Campionat Mondial ar putea crea locuri de muncă şi ar ridica nivelul de trai, de aceea este foarte important ca toţi factorii politici să contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv", a apreciat preşedintele HCM, Nicuşor Constantinescu.

Şase constănţeni pentru barajul cu Norvegia

Înainte de afla decizia pentru 2009, România luptă pentru revenirea în elită, în iunie, contra Norvegiei, în play-off-ul Campionatului Mondial din 2007. "Tricolorii" se vor reuni astăzi, la Bucureşti, sub comanda selecţionerului Lucian Rîşniţă, care a convocat şase jucători de la Constanţa, Stănescu, Stavrositu, Toma, Nicolae, Buricea şi Timofte, alţi doi, Săulescu şi Popescu, urmînd să fie verificaţi cu lotul B al României.