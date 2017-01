HCM Constanţa urcă din nou la munte

Etapa a treia a Ligii Naţionale masculine de handbal aduce în calea Municipalului constănţean echipa braşoveană cu acelaşi nume, într-o partidă programată sîmbãtã, în Sala „Dumitru Popescu Colibaşi”, de la ora 11.00. O deplasare aparent facilă pentru handbaliştii antrenaţi de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi, dacă ţinem cont de forma opusă traversată de cele două echipe în acest debut de sezon. Campioana vine după cele două succese cu Reşiţa (29-24) şi Medgidia (30-28), în timp ce Handbal Club Municipal Braşov a reuşit să-şi dea serios cu stîngul în dreptul runda precedentă, cînd a pierdut fără drept de apel, 19-27 pe terenul Bucovinei Suceava. Cu toate acestea, jucătorii noştri invită la prudenţă şi concentrare. "Am jucat cu Braşovul la începutul pregătirii montane. Deşi i-am învins, consider că au o echipă destul de bună. Chiar m-a surprins rezultatul de la Suceava, pentru că, din cîte ştiu, au transferat ceva jucători, au schimbat antrenorul şi îşi doresc performanţă. Nu cred că se vor preda fără luptă”, avertizează Ionuţ Rudi Stănescu, jucătorul decisiv pentru Handbal Club Municipal în primele patru partide disputate. "Cu siguranţă Braşovul nu este o echipă de nivelul nostru. Trebuie să jucăm la nivel maxim însă. Dacă nu sîntem concentraţi sută la sută, aşa cum s-a simţit în meciul de acasă cu CSM Medgidia, ptem avea probleme şi chiar pierde puncte. Nu ne dorim asta şi de aceea tratăm cu seriozitate meciul următor”, spune şi Ivan Smigic, cel care pare că se acomodează cel mai rapid dintre noii veniţi. Fără accidentaţi, lotul campioanei se deplasează în această dimineaţă în oraşul de sub Tîmpa, unde va efectua în cursul după-amiezii şi o acomodare cu sala care i-a purtat atît noroc la ultimul meci din sezonul competiţional trecut, finala Cupei României, cîştigată cu 30-29 în dauna dinamoviştilor. Practic, meciul de mîine îi aduce pe handbaliştii constănţeni pe ultima linie dreaptă a pregătirii debutului în Liga Campionilor, săptămîna viitoare pe terenul campioanei Cehiei, Banik Karvina.

Clasament

1.HCM Constanţa 2 2 0 0 59-51 4

1.Uztel Ploieşti 2 2 0 0 59-51 4

3.Steaua Bucureşti 2 2 0 0 63-56 4

4.Lignitul Tg.Jiu 2 1 1 0 58-49 3

5.Dinamo Bucureşti 2 1 0 1 64-60 2

6.CSM Medgidia 2 1 0 1 50-48 2

7.HCM Bistriţa 2 1 0 1 56-59 2

8.HCM Braşov 2 1 0 1 43-47 2

9.Minaur Baia Mare 2 1 0 1 53-58 2

10.Bucovina Suceava 2 1 0 1 45-51 2

11.UCM Reşiţa 2 0 1 1 51-57 1

12.Poli Timişoara 2 0 0 2 56-60 0

13.Agronomia Cluj 2 0 0 2 49-54 0

14.Poli Iaşi 2 0 0 2 50-65 0