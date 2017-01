HCM Constanţa... ”Pentru voi, împreună cu noi, pentru a treia oară campionii României!”

A mai trecut un an... şi nimic nu s-a schimbat! HCM Constanţa şi-a demonstrat supremaţia în handbalul românesc. Ziua cea mare, cea în care sărbătoarea ia locul, cel puţin pentru cîteva ore, epuizării antrenamentelor, a venit! După meciul cu Politehnica Iaşi, care începe la ora 19.00 şi la care spectatorii au acces gratuit, handbaliştii antrenaţi de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi se vor încorona pentru a treia oară campionii României! Cea mai bună performanţă din istoria handbalului românesc realizată de o echipă din provincie, care a făcut faţă cu brio provocării, uneori dincolo de regulament sau teren de joc, granzilor Steaua sau Dinamo. ”Mă simt deosebit de bucuros şi mîndru de echipa noastră, pentru că am reuşit să ne menţinem titlul într-un an special, cu schimbări majore pe banca tehnică şi în lotul de jucători. Motivele de bucurie sînt mai mari acum, pentru că se spune în sport că este mai greu să te menţii în top, decît să ajungi acolo, iar noi ne-am demonstrat valoarea, atît în ţară, cît şi în Europa”, a declarat directorul executiv Nurhan Ali la conferinţa de presă care a prefaţat evenimentul de sîmbătă. Antrenorul Lucian Râşniţă se simte împlinit la finalul acestui drum al succesului: ”29 august, ziua în care am venit la cîrma echipei, este una de referinţă în activitatea mea. Ştiam că ne aşteaptă un drum greu, dar eram sigur că forţa lotului poate răsturna clasamente sau premisele teoretice de la care a plecat acest campionat. Am avut şi o perioadă de recul, normală în ciclul unei echipe, dar am depăşit cu bine aceste momente. Au fost cele mai grele opt luni şi jumătate din cariera mea, dar le mulţumesc sportivilor, care au depus o muncă titanică şi au păstrat HCM-ul ca portstindard al handbalului românesc. Campionatul va fi cîştigat prin continuitate şi constanţă şi sînt de părere că am făcut faţă în proporţie de 70% şi Ligii Campionilor, chiar cu momentele dificile prin care am trecut”. ”Poate nu mai este aceeaşi senzaţie ca în 2004, atunci cînd am cîştigat campionatul în premieră, dar acesta a fost cel mai greu. Sigur, mai avem de cîştigat meciul din această seară, dar sînt sigur că nu vor fi probleme. Va veni al treilea titlu, sper să urmeze al patrulea...”, a încheiat unul dintre jucătorii emblematici ai Constanţei, Marius ”Pablo” Stavrositu.

Petrecere de neuitat pentru constănţeni

Ei bine, sîmbătă seară va fi spectacol atît pe teren, cît şi în afara lui. Jucătorii vor oferi suporterilor postere şi mingi semnate de ei, dar şi tricouri cu mesajul ”Pentru voi, împreună cu noi, pentru a treia oară campionii României! 2004, 2006, 2007” şi cu noua emblemă a clubului... ”delfinul-handbalist”. Pe scena amenajată în faţa Sălii Sporturilor, templul performanţei constănţene, handbaliştii vor sărbători al treilea titlu împreună cu suporterii, personalităţi ale vieţii sportive, preşedintele ANS, Octavian Belu, preşedintele FRH, Cristian Gaţu, vicepreşedintele COSR, Ioan Dobrescu, şi vedete ale muzicii româneşti, Nicoleta Luciu şi Andreea Bănică. Totul se va încheia cu un meritat foc de artificii... aniversar. ”Ani în şir, Constanţa a fost piaţă pentru echipele din Bucureşti. Visam încă de pe vremea cînd eram jucător ca handbaliştii din Constanţa să rămînă acasă, să facă performanţă în oraşul lor. Fără ajutorul unor oameni precum Nicuşor Constantinescu, Radu Mazăre sau Mihai Mazăre, ar fi fost imposibil să ne întîlnim pentru a anunţa primul titlu, darămite al treilea. O spun din suflet şi le mulţumesc”, a mai declarat Nurhan Ali, anunţînd o dată în plus convingerea că HCM Constanţa îşi va apăra cu succes şi al doilea trofeu, Cupa României, la finalul turneului din 15-17 mai, găzduit la Braşov.