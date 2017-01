HCM continuă să impresioneze

11:21:46 / 28 August 2014

pt 6

Tu esti roman100%, sa moara si capra vecinului e motto-ul vietii tale. Ce mentalitate de rahat. O sa dormi mai bine noaptea daca n-o sa mai fie HCM? Cat despre traditie, ce rezultate au avut Hidro la fete si Tomis fete, cand aveau sustinere vs echipa de handbal masculin ????? In plus, voleiul are un public infinit mai restrans decat handbalul, la nivel judetean, national, european!!! Daca tot vorbim de traditie Romania are traditie in handbalul masculin si feminin, titluri mondiale, arginturi, cupe europene, nu in volei si/sau baschet. Iar daca cei de la HCM, care nu de putine ori au stat neplatiti luni bune si tot au performat fara a avea salariile din fotbal sau similare cu cele de la cluburile de handbal germane, franceze, maghiare, ruse, nu pot decat sa-ti spun ca esti doar un imbecil mega frustrat ,frustrat. Jucatorii HCM isi meritau fiecare euro/leut cu varf si indesat!! n-ai decats a crapi de inima rea .