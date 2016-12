HCM, coşmarul echipelor pretendente la trofeul Ligii Campionilor

După episodul “Barcelona“, din 2004, cînd HCM Constanţa a învins multipla deţinătoare a Ligii Campionilor, campioana României a mai răpus un cap încoronat al celei mai importante competiţii europene: HCM - Montpellier 37-33. Cine ar fi pariat pe un succes al formaţiei noastre în disputa de joi, de la Buzău, cu Montpellier ar fi fost considerat, cu siguranţă, superoptimist. Şi totuşi, evoluţia entuziasmantă a HCM-ului era anunţată încă de la meciul cu Valladolid. Atunci, deşi spaniolii au cîştigat cu 26-23, modul în care se desfăşuraseră evenimentele ofereau încredere pentru viitoarele partide. Chiar dacă joi seară au întîlnit un adversar despre care mulţi s-au grăbit să afirme că ne vor da “de la zece în sus“, handbaliştii Constanţei au lăsat “încurajările“ deoparte şi au crezut în şansa lor. “Ne-am gîndit mereu că putem învinge. Ne-am încurajat tot timpul. Am trecut şi prin momente în care eram puţin demoralizaţi, la 15-7 pentru Montpellier, dar nu am încetat să credem în noi. Am profitat de fiecare şansă oferită, am început să jucăm din ce în ce mai bine şi în final am obţinut un succes cu adevărat istoric pentru că am jucat şi cu sufletul. Toţi ne-am dăruit extraordinar la acest meci, toţi am încercat să dăm tot ce avem mai bun în noi. Sperăm să jucăm la fel de bine şi în celelalte partide şi să obţinem ceea ce ne dorim foarte mult cu toţii: calificarea între cele mai puternice 16 formaţii ale Europei“, a declarat unul dintre eroii acestei victoriei cu Montpellier, portarul Mihai Popescu. Deşi are doar 22 de ani, Alexandru Csepreghi a părut că juca de o viaţă în cea mai importantă competiţie europeană. “Am jucat fără emoţii, am dorit să demonstrăm că am fi putut obţine mai mult şi de la meciul cu Valladolid. Începutul partidei a fost mai greu, însă pe parcurs am văzut că nu erau chiar atît de buni şi am început să înscriem gol după gol“, a spus Csepreghi, cel care sezonul trecut a fost considerat cel mai bun handbalist din Liga Naţională. „Am văzut prima repriză, a fost senzaţională revenirea, cu Florin Nicolae în prim plan. Mă bucur enorm pentru handbalişti şi pentru Constanţa. Au reuşit o victorie de răsunet. Sper să batem şi noi pe Montpellier, în ambele meciuri”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele campioanei României la volei masculin, CVM Tomis. Strategul Zoran Kurtes s-a declarat mulţumit, mai ales că au lipsit şi doi jucători importanţi. “Sînt fericit pentru că echipa a mers foarte bine atît în atac cît şi în apărare chiar dacă au lipsit Băiceanu şi Adzic. Fiecare meci care va urma va fi la fel de important, iar noi deja ne gîndim la partida cu Reşiţa, una foarte importantă pentru campionat şi pe care trebuie neapărat să o cîştigăm“, a fost de părere antrenorul principal al HCM-ului. Victoria cu Montpellier a fost sărbătorită de echipa noastră... în autocar, în drumul spre casă. Vineri, jucătorii au primit o zi liberă, iar de sîmbătă revin la antrenamente, pentru a pregăti confruntarea de marţi, cu UCM Reşiţa, care va avea loc în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 18.00.

Celelalte două partide din Grupa A a Ligii Campionilor se vor disputa după următorul program: Pick Szeged - PAOK Salonic (sîmbătă, ora 18.15) şi Pevafersa Valladolid - Cehovski Medvedi (duminică, ora 18.30).