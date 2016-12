HCM, cu gândul doar la cele două puncte

După “încălzirea“ cu Steaua, HCM Constanţa dispută astăzi, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, în devans, un nou meci din Liga Naţională de handbal masculin. În partida din etapa a 13-a a LN, campionii României, aflaţi pe locul 3, cu 17 puncte, vor întâlni formaţia Pandurii Tg. Jiu, o echipă mult mai bine clasată decât Steaua în clasament, locul 4, cu 16p, dar cu aceleaşi probleme financiare ca şi “militarii“. Din acest motiv, gorjenii au fost nevoiţi să se despartă de mai mulţi jucători în pauza de iarnă, portarul Ionuţ Ciobanu, pivotul Marius Novanc, croatul Ante Kukrika, centrul Humberto, pivotul Dan Savenco şi sârbul Nikola Stojchevski alegând să continue la alte formaţii. În plus, din cauza unor accidentări, Pandurii ar putea aborda meciul de la Constanţa cu doar 11 jucători dintre care trei portari. „Pandurii formează o echipă bună şi, chiar dacă le-au plecat unii jucători, mai au în lot alţi handbalişti de valoare. Tg. Jiu face parte din categoria echipelor care pe teren propriu sunt zmei şi încearcă prin orice mijloace să te învingă, iar în deplasare sunt mieluşei. Noi vom intra însă decişi să facem o nouă partidă bună şi să câştigăm la o diferenţă cât mai mare de goluri. Cred că evoluţia noastră bună din acest an se datorează faptului că am avut multă linişte în pregătire şi am putut să lucrăm aşa cum trebuie toate schemele. În prima parte a sezonului am traversat cea mai dificilă perioadă, cu schimbări de antrenori, alte idei tactice şi era să ne afecteze. Am avut însă perioada de iarnă în care a existat stabilitate, linişte, iar meciul cu Steaua a fost doar începutul. Vrem să jucăm din ce în ce mai bine şi să fim pregătiţi pentru Liga Campionilor“, a declarat extrema George Buricea. După ce a lipsit în meciul cu Steaua din cauza unei întinderi, Adzic s-a pregătit normal la antrenamentele din această săptămână şi ar putea reveni în partida cu Pandurii Tg. Jiu.

Clasament

1. HC Odorhei 11 10 0 1 355-300 20

2. UCM Reşiţa 11 9 1 1 364-308 19

3. HCM Constanţa 11 8 1 2 372-322 17

4. Pandurii Tg. Jiu 11 8 0 3 330-313 16

5. Bucovina Suceava 11 7 0 4 337-300 14

6. Universitatea Cluj 11 7 0 4 329-304 14

7. Ştiinţa Bacău 11 6 0 5 309-298 12

8. CSM Satu Mare 11 5 1 5 338-345 11

9. Dinamo Braşov 11 3 1 7 293-320 7

10. Minaur Baia Mare 11 3 1 7 291-339 7

11. Steaua Bucureşti 11 2 2 7 295-329 6

12. Poli Timişoara 11 3 0 8 306-334 6

13. CSM Bucureşti 11 2 0 9 323-369 4

14. CSM Oradea 11 0 1 10 292-353 1