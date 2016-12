HCM, cu gândul la Cupa României şi... Champions League

Finalul partidei cu Ştiinţa Bacău, disputată duminică, la Sala Sporturilor, i-a descătuşat pe handbaliştii de la HCM Constanţa, care au sărbătorit cucerirea unui nou titlu de campioni după un sezon epuizant. Un titlu care aduce un nou trofeu important în vitrina clubului, al optulea de campioană în doar zece ani, o performanţă greu de realizat de orice altă formaţie. În meciul decisiv cu Ştiinţa Bacău, câştigat cu 30-25, cel mai bun jucător al HCM-ului a fost căpitanul Laurenţiu Toma. Împotriva Bacăului, “Tomiţă” a avut un procentaj de sută la sută din acţiune, înscriind zece goluri din tot atâtea oportuniţăti. „Nu contează cine înscrie. Am făcut cu toţii un meci extraordinar de bun. Am avut o ambiţie extraordinară şi aşa trebuia să fie şi la ei (n.r - la Bacău). Vrem să câştigăm ultimele două partide, să luăm încă patru puncte, să pregătim foarte bine şi Cupa României. Pentru noi este important că reuşim să jucăm la cel mai înalt nivel şi dorinţa noastră este să putem juca în Liga Campionilor în faţa constănţenilor, pentru că merită cu prisosinţă”, a declarat căpitanul Laurenţiu Toma.

PRIMUL TITLU PENTRU SUNDOVSKI. Sosit în vara trecută la HCM Constanţa, antrenorul macedonean Zvonko Sundovski a reuşit să obţină titlul de campion al României încă din primul an. În aceeaşi situaţie se află doar alţi patru jucători ai HCM-ului: Alberto Val, Javier Humet, Albert Cristescu şi Ionuţ Iancu. „A fost un sezon foarte greu, pentru că am avut multe meciuri dificile în Champions League, dar şi în campionatul României. Este primul meu sezon în România, dar simt că că nivelul este unul în creştere. Astăzi (n.r: duminică) era un nou meci foarte important, am jucat foarte bine şi sunt mulţumit”, a declarat Sundvoski, care se gândeşte deja şi la următorul sezon în Liga Campionilor, el având contract cu HCM până în 2014. „Sper să nu avem din nou ghinion ca anul trecut, dar va trebui să pregătim foarte bine această competiţie pentru a avansa în fazele superioare. Vom discuta la momentul potrivit şi despre ce jucători ar putea veni, dar până atunci trebuie să vedem ce jucători vor rămâne”, a spus tehnicianul macedonean.

HCM va disputa mâine, de la ora 17.00, în deplasare, penultimul meci din acest sezon, cu Bucovina Suceava. Plecarea echipei constănţene la Suceava este programată în această dimineaţă, cu autocarul.

Luni s-au disputat ultimele două partide ale etapei a 20-a: Dinamo Bucureşti - Poli Timişoara 26-30 şi HC Odorhei - Potaissa Turda 36-33. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 37p, 2. Ştiinţa Bacău 30p, 3. HC Odorhei 28p, 4. Potaissa Turda 27p (golaveraj: 621-571), 5. Suceava 27p (574-543), 6. CS Caraş Severin 19p, 7. Poli Timişoara 17p, 8. CSM Bucureşti 16p, 9. Pandurii Tg. Jiu 14p, 10. Dinamo Bucureşti 12p, 11. CSM Ploieşti 9p, 12. U. Cluj 4p.