HCM, cu gândul la... viitor

14:06:36 / 25 August 2014

pt 4

Tie ti s-a blocat placa, stii una si buna si o repeti ca pagalul. HCM in afara de emciurile din CL, a jucat totul la Cta, respectiv meciurile din EHF, Cupa Cupelor cand exista si toate meciurile din campionat, Echipa asta are 9!! titluri de campioana, Cupe ale Romaniei, semifinala de Cupa Cupelor si un final four in EHF. Ce alta echipa din Cta a mai avut rezultatele astea??? Sau chiar in vreun alt sport individual, exceptand-o pe Simona. Daca HCM nu e reprezentativa pentru Constanta, atunci care echipa e? Farul?????????????? care n-a facut never ever performanta si nici nu va face vreodata??? Dar cu gandire ca a ta si ca aluia de la 3, nu vom mai vedea niciodata sport de performanta. Ramaneti draq cu carele voastre alegorice, cu smeneala si mizeriaa cestui oras care ajuns printre cele mai de rahat din Romania. Nu se remarca prin nimic, nimic, decat prin curve, KITSCH si circ.