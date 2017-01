HCM, cu gîndul la Bucovina Suceava

După cele două succese convingătoare din meciurile cu Tatran Preşov şi Universitatea Cluj, în tabăra HCM-ului a revenit încrederea în privinţa jocului echipei, care este unul în creştere. Atitudinea şi determinarea afişate de handbaliştii constănţeni în aceste două partide, au arătat cu adevărat o altă faţă a echipei, una care în acest mod poate duce la îndeplinire obiectivelor, atît pe plan intern, cît şi în Europa. Un foarte mare merit în reuşitele HCM-ului şi în schimbarea pozitivă a jocului, îl au şi suporterii, cei care au avut încredere în această echipă şi au fost alături de jucători în cel mai greu moment al acestui început de an. Revenirea spectatorilor în număr mare la Sala Sporturilor (n.r - 2500 cu Tatran Preşov şi 700 cu U. Cluj) este unul dintre marile cîştiguri ale echipei, prezenţa acestora simţindu-se din plin în jocul formaţiei pregătite de Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic. Acum, cu moralul complet refăcut şi avînd în spate acest necondiţionat sprijin al fanilor, HCM-ul încearcă să le răsplătească aşteptările, abordînd fiecare întîlnire ca şi cum fiecare joc i-ar aduce un important trofeu. În acest mod profesionist pregătesc componenţii HCM-ului şi partida de campionat cu Bucovina Suceava, programată miercuri, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor. „Suceava a fost şi va rămîne un adversar incomod pentru orice echipă. Sînt tineri, joacă de trei-patru ani împreună şi pot crea oricînd surprize“, a afirmat Mihai Timofte. Declaraţia lui este întărită de ultimele evoluţii ale sucevenilor, echipa pregătită de Petru Ghervan, Florin Leuciuc şi Leonard Bibirig, avînd un start de retur lansat, cu două victorii importante în primele trei etape: 32-26 cu Dinamo Bucureşti şi 30-22 cu Ştiinţa Bacău, Dinamo şi Ştiinţa fiind candidate la titlul de campioană. În plus, participarea în acest sezon în Cupa Challenge, unde sînt calificaţi în sferturile de finală, le-a adus handbaliştilor suceveni şi un plus de experienţă, astfel că întîlnirea de miercuri se anunţă una foarte interesantă.