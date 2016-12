HCM, de la egal la egal cu Veszprem

TOMA, CEL MAI BUN MARCATOR. Prezentă pentru prima oară în optimile Ligii Campionilor, performanţă unică pentru handbalul masculin românesc, HCM Constanţa a fost la un pas să dea o nouă lovitură în partida cu MKB Veszprem, disputată ieri, în Sala “Romeo Iamandi” din Buzău, în manşa tur din această fază a competiţiei. Din păcate, constănţenii au cedat, cu 23-27, la capătul unui meci în care s-au luptat cu o echipă multinaţională, dar şi cu cei doi arbitri germani Holger Fleisch şi Jürgen Rieber. Un pic timoraţi de importanţa jocului, elevii lui Zoran Kurtes şi Eden Hairi au început timid disputa, permiţându-i campioanei Ungariei să ia un avans de două goluri. Băiceanu şi compania şi-au revenit însă rapid şi au început o cursă de urmărire, reuşind să egaleze la jumătatea reprize secunde. Speriaţi de eventualitatea unui pas greşit în România, oaspeţii au reacţionat dur, Sulic tamponându-l violent pe Toma. Dus pe braţe de Adzic în afara terenului, golgeterul HCM-ului a avut nevoie de o pauză de opt minute pentru a-şi reveni, în timp ce croatul a scăpat doar cu o eliminare de două minute. Cu un joc dur, tolerat de cei doi arbitri, ungurii au dominat finalul primei reprize şi au intrat la cabine cu un avantaj de trei goluri, 12-9, însă debutul reprizei secunde a adus iureşul constănţenilor. Încurajaţi de un public fantastic, constănţenii au trecut peste o dublă inferioritate numerică, cauzată de eliminările lui Băiceanu şi Adzic, şi au egalat după o reuşită de generic a lui Toma, 16-16. Eforturile gazdelor de a trece la conducere pe tabela de marcaj s-au lovit de un val de eliminări dictate de cei doi arbitri, dar şi de cele patru ratări de la linia de 7 m. Faza meciului a fost oferită însă de Buricea, care a parat, din postura de portar, aruncarea trimisă de G. Ivancsik, cu un sfert de oră înainte de final. Echilibrul s-a rupt în ultimele cinci minute, când campioanei Ungariei şi-a pus în valoare plusul de experienţă şi a luat o opţiune importantă în perspectiva calificării în sferturi. Au evoluat / HCM: Popescu (12 intervenţii), Stănescu (2 intervenţii) - Toma 9g, Csepreghi 4g, Buricea, Băiceanu şi Sabou - câte 2g, Adzic, Sadoveac, Schuch şi Mureşan - câte un gol, Dimache, Vukovic, Fl. Nicolae, Simic; Veszprem: Peric (13 intervenţii), Fazekas - Gulyas, G. Ivancsik, Terzic şi Sulic - câte 4g, Eklemovic 3g, Korazija, Sesum şi Perez - câte 2g, Vilovski şi T. Ivancsik - câte un gol, Lapcevic, Lushnikov, Mirkovic.

SUPĂRAŢI PE ARBITRAJ. La finalul partidei, constănţenii au acuzat arbitrajul, considerând că cei doi “fluieraşi” germani au influenţat decisiv rezultatul. „Nu cred că o echipă puternică precum Veszprem avea nevoie de un astfel de arbitraj pentru a câştiga. L-am urmărit pe antrenorul Lajos Mocsai şi am observat că nu mai ştia ce să facă. Intrase în panică. Dacă nu primea puţin oxigen din partea arbitrilor, poate am fi avut şanse să câştigăm. I-am simţit pe băieţi încă de la vestiare că vor să învingă pentru Marian. Poate că de aceea au şi greşit aşa mult, dar nu-i pot învinovăţi”, a acuzat directorul executiv al HCM, Nurhan Ali. „Pe final, poate că ne-a lipsit şi luciditatea, însă nu s-au acordat câteva lovituri de la 7 metri în favoarea noastră şi vreo două eliminări din tabăra ungurilor. Am ratat şi noi mult, dar se ştie faptul că Peric este cel mai bun portar din lume la aruncările de la 7 metri”, a adăugat George Buricea. „Am făcut cam multe greşeli în atac, pentru că ne-am grăbit în dorinţa de a recupera dezavantajul de pe tabela de marcaj. Pe final, diferenţa s-a făcut prin contratacurile rapide ale ungurilor, dar cred că un egal ar fi fost echitabil”, a spus Laurenţiu Toma.

MOMENTE EMOŢIONANTE. Partida de la Buzău a fost una specială, ambele echipe jucând în memoria fostului pivot de la Veszprem, Marian Cozma, ucis în urmă cu un an. Câteva sute de suporteri dintre cei prezenţi în sală au purtat tricouri cu imaginea fostului internaţional român, iar înainte de startul meciului a fost ţinut un moment de reculegere. Mai mult, lovitura de începere a fost dată de tatăl lui Marian, Petre Cozma, care şi-a unit mâinile, pentru câteva momente, la centrul terenului, cu cei doi căpitani, Toma şi Peric.

Celelalte rezultate din optimi - sâmbătă: KIF Kolding (Danemarca) - Montpellier HB (Franţa) 26-26; HC Croaţia Osiguranje-Zagreb (Croaţia) - FC Barcelona Borges (Spania) 26-33; Pevafersa Valladolid (Spania) - Rhein-Neckar Lowen (Germania) 29-30; KS Vive Targi Kielce (Polonia) - HSV Hamburg (Germania) 24-30; duminică: RK Gorenje Velenje (Slovenia) - BM Ciudad Real (Spania) 23-31; FCK Handbold (Danemarca) - THW Kiel (Germania) 31-33; Ademar Leon (Spania) - Chekhovskie Medvedi (Rusia) 36-37.