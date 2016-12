HCM, de la extaz la agonie

HCM Constanţa a început perfect ultimul meci din Grupa A a Ligii Campionilor, conducând aseară, în deplasare, vicecampioana Ungariei, Pick Szeged, cu 2-0 în urma reuşitelor lui Sabou şi Băiceanu. În faţa unei săli arhipline, în care s-au auzit în dese rânduri şi scandări de încurajare pentru campionii României, HCM a fost vioara întâi în prima repriză, conducând atât pe tabelă cât şi ca atitudine şi determinare în joc. Chiar dacă partida era doar una de palmares, HCM fiind deja calificată în optimile de finală, handbaliştii pregătiţi de Zoran Kurtes şi Eden Hairi au ţinut să demonstreze că evoluţiile din acest sezon nu au fost întâmplătoare. Cu Popescu din nou în mare formă, HCM a condus la pauză cu 17-14, scorul fiind în conformitate cu ceea ce s-a întâmplat pe teren în primele 30 de minute. Pauza nu s-a dovedit deloc un sfetnic bun pentru formaţia noastră, gazdele având o perioadă incredibilă în care au înscris şapte goluri fără să primească niciunul. HCM nu şi-a revenit nici la 21-17 pentru Szeged, continuând să greşească nepermis de mult atât în atac cât şi în apărare, acolo unde Nenadic sau Zvizej au făcut ce au vrut cu apărarea echipei noastre. A fost cea mai slabă repriză făcută de HCM în ultimii ani, formaţia noastră stabilind un nou record negativ: a primit 21 de goluri şi a înscris doar opt! Au jucat - Szeged (antrenor Dragan Djukic): Liszkai (12 intervenţii, 3x7m), Marjanac (7 intervenţii, 2x7m), Zvizej 11g (1x7m), Nenadic 9g (2x7m), Krivokapic 6g, Andjelkovic 5g, Stranovsky 2g, Zubai, şi Kos - câte 1g, Osmajic, Herbert, Vadkerti; HCM (antrenor Zoran Kurtes): Popescu (11 intervenţii), Stănescu (5 intervenţii, 1x7m), Sabou 6g (4x7m), Mureşan, Toma şi Schuch - câte 3g, Sadoveac şi Csepreghi - câte 2g, Băiceanu, Buricea, Nicolae, Adzic, Vukovic şi Pavlovic - câte 1g, Dimache. Tot duminică, într-o altă partidă din Grupa A: Montpellier - Pevafersa Valladolid 30-30. Meciul PAOK Salonic - Chekhovskie Medvedi, scor 22-46, s-a disputat pe 3 martie.

DECLARAŢII LA FINAL. „Trebuie să ne asumăm şi această înfrângere, dar din păcate nu am încheiat cum ne doream această campanie. După ce am făcut o primă repriză bună, în partea a doua am ratat foarte mult. Parcă nu am mai avut aceeaşi determinare“, a spus căpitanul Laurenţiu Toma. „După pauză am încercat să dăm o şansă tuturor jucătorilor din lot, pentru că ne aşteaptă o partidă dificilă în campionat, cu Tg. Jiu“, a fost explicaţia antrenorului principal Zoran Kurtes pentru acest eşec, în timp ce directorul executiv Nurhan Ali, crede că, după pauză, de la cabine a ieşit o altă echipă a HCM-ului: „Nu-mi explic cum de la vestiare a ieşit altă echipă. Una fricoasă, care nici pe departe nu s-a mai putut ridica la nivelul dorit. Ne gândim deja la optimi, dar sperăm să nu mai repetăm această repriză, pentru că nu vom avea nicio şansă“.

Clasament Grupa A

1. Montpellier 10 8 1 1 330-259 17

2. Medvedi 10 6 2 2 344-282 14

3. Valladolid 10 4 4 2 301-279 12

4. HCM 10 4 1 5 285-301 9

5. Szeged 10 2 2 6 287-307 6

6. Salonic 10 1 0 9 236-355 2