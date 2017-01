HCM, de neoprit şi la Bacău

Handbal Club Municipal Constanţa a dovedit şi la Bacău că nu are adversar în actualul sezon al Ligii Naţionale de handbal masculin. Derby-ul campionatului, împotriva vicecampioanei din acest sezon, a fost adjudecat de campioana HCM Constanţa, scor 26-23 (11-12), care a ajuns la al 24-lea succes consecutiv şi nimic nu o mai poate opri să încheie campionatul cu maximum de victorii. Partida de la Bacău s-a ridicat la nivelul aşteptărilor, ambele formaţii oferind spectatorilor un handbal de calitate. HCM a început mai bine, a condus cu două goluri, 6-4 (min. 13) şi 8-6 (min. 19), dar gazdele, cu Laufceag şi Ghiţă în mare formă, au revenit pe tabelă şi au intrat în avantaj la cabine, scor 12-11. Tot gazdele au rămas în avantaj şi după pauză, reuşind chiar să se desprindă la trei lungimi în min. 38, 17-14, după care campioana a remontat rapid, egalând cu zece minute înainte de final, scor 20-20. Iar peste un minut, HCM a preluat conducerea pe tabela de marcaj: 21-20. Irimescu nu l-a iertat pe Laufceag din situaţie de unu la unu, Ghionea a fost şi el letal pe contraatac, iar HCM s-a impus cu 26-23, campioana fiind aplaudată în picioare de publicul băcăuan. Fluierul de final i-a găsit pe handbaliştii constănţeni prinşi în deja celebra horă a bucuriei, Toma şi compania fiind aproape de o performanţă greu de egalat în handbalul masculin românesc: victorii pe linie în cele 26 de partide.

„Băieţii m-au făcut fericit în această seară. A fost o partidă încrâncenată, împotriva unui adversar care şi-a dorit foarte mult victoria şi a încercat să termine fără înfrângere partidele de pe teren propriu. Noi am făcut însă o partidă foarte bună, am jucat foarte bine atât în apărare cât şi în atac, unde ne-am creat numeroase situaţii favorabile. Am jucat ca o echipă, lucru pe care mi-l doream încă de când am sosit la HCM. Băieţii s-au descătuşat la final, mai ales că nu reuşiseră să se impună la Bacău în ultimii ani şi au sărbătorit victoria pe teren, aşa cum ştiu ei mai bine“, a declarat antrenorul principal al HCM-ului, Constantin Ştefan.

Pentru HCM au evoluat: Stănescu (7 intervenţii), Popescu (5 intervenţii, 2x7m), Toma 6g (2x7m), Ghionea 5g (2x7m), Csepreghi, Şimicu şi Sadoveac - câte 3g, Sabou şi Irimescu - câte 2g, Buricea şi A. Stamate - câte 1g, Novanc, Riganas şi Angelovski.

Celelalte partide ale etapei se vor desfăşura după următorul program - sâmbătă, ora 11.00: U. Bucovina Suceava - CSM Satu Mare şi CS Caraş Severin - U. Cluj, ora 17.00: Dinamo Călăraşi - CSM Ploieşti, ora 18.00: HC Odorhei - Pandurii Tg. Jiu; duminică, ora 11.00: Steaua Bucureşti - Potaissa Turda, ora 18.00: CSM Bucureşti - Poli Timişoara.

Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 48p (virtual campioană), 2. Ştiinţa Bacău 38p, 3. HC Odorhei 27p (golaveraj: 723-671), 4. Bucovina Suceava 27p (665-656), 5. Energia Pandurii Tg. Jiu 27p (664-655), 6. CS Caraş Severin 27p (596-598), 7. Potaissa Turda 22p, 8. Poli Timişoara 21p, 9. Dinamo Călăraşi 20p, 10. U. Cluj 18p, 11. CSM Bucureşti 17p, 12. CSM Satu Mare 14p, 13. CSM Ploieşti 13p, 14. Steaua Bucureşti 4p. Echipa Energia Pandurii Tg. Jiu este penalizată cu un punct.