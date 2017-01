HCM debutează în play-off

După ce a câştigat la pas sezonul regulat al Ligii Naţionale masculine, campioana Handbal Club Municipal Constanţa se vede nevoită să dispute alte partide pentru a-şi apăra titlul naţional cucerit în ultimii cinci ani. În play-off-ul campionatului, HCM va întâlni ocupanta locului 6 în sezonul regulat, HC Odorhei, primul meci urmând să se desfăşoare astăzi, de la ora 19.45 (în direct la Digi Sport 2), pe terenul harghitenilor. Constănţenii nu au avut nicio zi de odihnă după meciul de la Lund, din Cupa EHF, deplasarea fiind efectuată direct după aterizarea pe Aeroportul Otopeni. „Este obositor, dar nu avem ce face. Acesta este programul. Am muncit mult ca să ajungem până aici, iar în acest moment cred că se vede cel mai mult diferenţa dintre echipele de valoare şi restul. Faptul că am putut să ne calificăm în Final Four, să terminăm pe primul loc şi să câştigăm şi Cupa României cred că spune destul de multe despre valoarea acestei echipe. Urmează acum alte meciuri în campionat şi trebuie să continuăm să câştigăm pentru a cuceri un nou titlu. Meciul de la Odorhei nu va fi uşor. Acum, cu atât mai mult, fiecare echipă va dori să ne învingă, dar sper să tranşăm calificarea după primele două meciuri”, a declarat portarul Mihai Popescu. Ambele partide directe din sezonul regulat au fost câştigate de campioana României, 38-30 - în tur, la Constanţa, şi 30-25 - în retur, la Odorheiu Secuiesc.

Următoarele meciuri vor avea loc la 3 şi 4 mai, la Constanţa, de la ora 20.00, ambele fiind transmise în direct la Digi Sport. De menţionat că în cazul unei victorii a HCM-ului în partida de astăzi, previzibilă, de altfel, dublată de un alt succes la 3 mai, HCM se va califica în următoarea fază a competiţiei, iar partida din 4 mai nu se va mai disputa.

La rândul său, Ştiinţa Bacău şi-a asigurat prezenţa în turneul locurilor 1-3, în timp ce Potaissa Turda şi Dinamo Bucureşti continuă duelul. După 31-29 în prima confruntare pentru Dinamo, la Bucureşti, Potaissa s-a impus aseară, pe teren propriu, scor 28-22, astfel că meciul decisiv va avea loc azi, tot la Turda, de la ora 18.00 (Digi Sport 2). Tot aseară, în turneul 7-9 al LN de handbal masculin, Steaua Bucureşti a obţinut victoria care îi asigură menţinerea în primul eşalon, 35-28 cu CSM Bucureşti, după 27-26 şi 22-25.