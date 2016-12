HCM, dezamăgită de ratarea calificării

Handbal Club Municipal Constanţa nu a reuşit, din păcate, nici în acest sezon, să egaleze performanţa din ediţia 2009-2010 a Ligii Campionilor la handbal masculin. Într-o grupă puternică, cu THW Kiel, Atletico Madrid şi Celje Pivovarna, toate câştigătoare ale competiţiei, dar şi cu MKB Veszprem, o serioasă candidată la Final Four în acest an, HCM nu a putut să încheie pe unul dintre primele patru locuri. În plus, obligată să evolueze la Buzău sau Bucureşti, HCM a resimţit în multe rânduri şi lipsa suporterilor constănţeni. Rezultatele din ultima etapă a Grupei B - miercuri: HCM Constanţa - THW Kiel 25-28 (11-16); aseară: IK Savehof - Celje Pivovarna Lasko 24-29 (10-14). Ultimul meci din grupă, MKB Veszprem - Atletico Madrid, este programat sâmbătă, de la ora 18.15. Clasament: 1. THW Kiel 16p (golaveraj: 329-265), 2. MKB Veszprem 16p (269-223), 3. Atletico Madrid 10p, 4. Celje 8p, 5. HCM CONSTANŢA 4p (234-283), 6. IK Savehof 4p (276-330).

„Dacă la Celje sau la Madrid am fi jucat cum am făcut-o astăzi (n.r. - miercuri seară), eu cred că altele erau rezultatele şi poate că eram calificaţi. Eu spun că am ieşit cu fruntea sus de pe teren şi acest lucru este important, pentru că THW Kiel este cea mai puternică formaţie din lume în acest moment“, a declarat preşedintele clubului constănţean, Nicuşor Constantinescu. Portarul Mihai Popescu, cel mai bun jucător al HCM-ului şi în meciul cu THW Kiel, consideră că, în anumite condiţii, echipa constănţeană ar fi putut avea mai multe puncte. „Dezamăgiţi, pentru că am fi putut mai mult. Au fost meciuri bune pe care le-am făcut în această ediţie, dar, din păcate, nu am şi câştigat. Cu Celje şi Savehof cred că suntem de acelaşi nivel, mai ales că le-am şi învins, iar cu mai multă atenţie am fi putut câştiga şi în Suedia. Diferenţa cred că a fost făcută de faptul că cele două contracandidate la locul patru au furnizat câte o surpriză (n.r - Celje a învins Kiel, iar Savehof pe Atletico), în timp ce noi am fost doar aproape de acest lucru. Cred că şi lipsa suporterilor constănţeni a contat foarte mult. Este foarte greu să fii mereu pe drum”, a declarat “Pope”. Deşi echipa sa a părăsit competiţia, antrenorul principal Zvonko Sundovski a fost mulţumit de prestaţia jucătorilor din meciul cu THW Kiel, în ciuda înfrângerii, scor 25-28. „Sunt mulţumit de cum am jucat. Am evoluat cu inima, cu multă pasiune, concentrare şi disciplină. Mereu le-am spus jucătorilor că, dacă vor evolua aşa, vor obţine rezultate bune. Îmi pare rău că nu am reuşit să ne calificăm în optimile Ligii Campionilor”, a spus Sundovski. Laurenţiu Toma consideră că nu este la îndemâna oricui să ţină piept unei formaţii de asemenea calibru. „Felicit echipa din Kiel pentru victorie. Mă bucur că am reuşit să jucăm în unele momente de la egal la egal cu cea mai puternică echipă de handbal. Mă bucur că publicul a fost alături de noi”, a precizat căpitanul HCM-ului.

Delegaţia constănţeană a revenit la Constanţa în noaptea de miercuri spre joi, iar aseară a efectuat un antrenament în Sala Sporturilor. Sâmbătă, HCM va pleca la Odorhei, pentru meciul de campionat, din etapa a 14-a a Ligii Naţionale, programat duminică, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport 3.