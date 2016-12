HCM, din nou campioană a României

Handbal Club Municipal Constanţa s-a încoronat pentru a opta oară campioană a României la handbal masculin şi a cincea oară consecutiv. Duminică, la Sala Sporturilor, în faţa a peste 1.000 de spectatori, HCM a întâlnit, în etapa a 20-a a sezonului regulat, pe Ştiinţa Bacău, singura echipă care mai putea emite, măcar teoretic, pretenţii la titlu. Elevii lui Eliodor Voica nu au avut însă nicio şansă în faţa unei echipe HCM extrem de determinată de a încheia socotelile în privinţa titlului, dar şi de a-şi lua totodată o binemeritată revanşă după eşecul din tur, singurul de altfel din acest sezon. La capătul unui joc echilibrat, mai ales în prima repriză, HCM a câştigat cu 30-25 (13-13) şi a declanşat fiesta la final, Toma şi compania fiind aplaudaţi în picioare de întreaga asistenţă. HCM s-a instalat încă din start la cârma jocului, chiar dacă diferenţa pe tabelă a fost de doar două-trei goluri, 3-1, 4-2, 11-8, 12-9. Oaspeţii au reuşit să se ridice la înălţimea derby-ului şi au revenit mereu pe tabelă, reuşind chiar să şi conducă în finalul primei reprize, 13-12 pentru Bacău, în min. 29. HCM a restabilit egalitatea până la pauză prin Toma, scor 13-13, pentru ca în actul secund să controleze cu autoritate jocul. Campioana s-a desprins la 16-13 şi apoi 21-16 - în min.42, diferenţă care s-a păstrat şi în ultimele zece minute ale partidei. S-a încheiat 30-25 pentru HCM, nu înainte ca Buricea şi Angelovski să ofere un moment antologic în min. 59, când, în timpul unei acţiuni de atac, s-au oprit pentru câteva secunde pentru a-i solicita fotografului cotidianului Telegraf, Marian Muscalu, să imortalizeze o imagine pentru istorie!

„Parcă am fi Steaua înainte de 1990, când câştiga titluri de campioană ani la rând. În acest an parcă au fost totuşi ceva emoţii, după ce am suferit un eşec în tur, la Bacău. Le-am spus înainte de meci jucătorilor că nu au nevoie de niciun sfat, nicio îndrumare. Ştiau ce aveau de făcut. Dedic acest titlu celui de-al optulea jucător, suporterilor care ne-au fost mereu alături. Este prematur să ne gândim la Champions League. Este o problemă care mă macină cu aceste deplasări prin ţară, la Buzău, la Bucureşti, pentru că ne-a dat bugetul peste cap. Va trebui să discutăm serios cu preşedintele clubului şi, din ce ştiu, se va demara construcţia Sălii Polivalente din Constanţa. Dacă vom demara lucrările, este posibil ca şi cei de la EHF să fie mai îngăduitori şi să ne lase să jucăm la Constanţa”, a declarat directorul executiv al HCM. Nurhan Ali. Căpitanul Laurenţiu Toma, care va împlini 32 de ani la finele lunii iunie, a mărturisit că se simte ca la prima tinereţe: „O senzaţie extraordinar de frumoasă. Dorinţa mea este să depăşim Dinamo la numărul de titluri. Mai avem trei. Am făcut astăzi un meci foarte bun, am muncit mult, aşa trebuia să facem şi în tur. Vrem să încheiem campionatul cu încă două victorii”. Cel mai galonat jucător din lotul HCM-ului este George Buricea, extrema stângă având în palmares nouă titluri de campion, opt cucerite cu HCM Constanţa şi unul cu Steaua Bucureşti, în 2008. „Nu este deloc puţin şi se pare că nu am trecut degeaba prin handbal. Titlul acesta este special, pentru că l-am câştigat împotriva Bacăului, împotriva echipei care lupta pentru titlu. Până acum în meciul decisiv întâlneam echipe aflate în zona retrogradării şi era altceva”, a spus Buricea.

Au evoluat - HCM: Popescu (12 intervenţii, 1x7m), Stănescu; Toma 10g (1x7m), Angelovski 4g, Humet, Val şi Şimicu - câte 3g, Buricea şi Cristescu - câte 2g, Sabou 2g (2x7m) şi Stavrositu 1g; Ştiinţa: Tevzadze (5 intervenţii, 1x7m), Liszkai (4 intervenţii); Da Silva 6g (5x7m), Bondar şi Ramba - câte 4g, Dospinescu şi Rotaru - câte 3g, D. Iancu 2g, Moya, Bujor şi Novanc - câte 1g.

Celelalte rezultate ale etapei: CS Caraş Severin - Energia Tg. Jiu 33-26, U. Cluj - U. Bucovina Suceava 22-38, CSM Bucureşti - CSM Ploieşti 26-26. Partidele Dinamo - Poli Timişoara (ora 18.00) şi HC Odorhei - Potaissa Turda (ora 19.30) vor avea loc astăzi.

Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 37p, 2. Ştiinţa Bacău 30p, 3. Potaissa Turda 27p (golaveraj: 588-535), 4. Suceava 27p (574-543), 5. HC Odorhei 26p, 6. CS Caraş Severin 19p, 7. CSM Bucureşti 16p, 8. Poli Timişoara 15p, 9. Pandurii Tg. Jiu 14p, 10. Dinamo 12p, 11. CSM Ploieşti 9p, 12. U. Cluj 4p.