HCM, din nou în preliminariile LC

10:26:52 / 21 Iunie 2014

deja vu

acelasi rezultat ca si anul trecut...eliminare - si ne laudam apoi ca suntem mari si tari in a doua competitie ca valoare, care nu o baga nimeni in seama...bani aruncati de pomana...mai bine luati exemplul celor de la Baia Mare, care si-au dat seama ca handbalul masculin e mort si ingropat demult si au investit (cu rezultate !) in echipa de fete...surpriza : si noi avem o echipa de fete (buna) la Constanta si cu cel putin jumatate din banii aruncati pe fosilele de la HCM am putea juca cu succes in LC... dar, mai stii, poate banii astia se mai duc si in alte buzunare, nu ?