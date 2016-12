HCM, din victorie în victorie

Handbal Club Municipal Constanţa a mai trecut un hop important în Liga Naţională de handbal masculin şi se apropie de sărbătorirea unui nou titlu, al optulea în doar zece ani! Duminică, în faţa propriilor suporteri, campioana României a învins, scor 31-23, pe CS Caraş Severin, o echipă cu foarte mulţi jucători experimentaţi, dar a căror vârstă nu le permite să evolueze la acelaşi nivel 60 de minute. A fost un duel care a oferit suporterilor constănţeni şi spectacolul dorit, mai ales în repriza secundă, pe care HCM a câştigat-o cu 18-8. Nu a lipsit însă nici suspansul, oaspeţii, cu foştii handbalişti ai Constanţei, Pîrîianu, Irimescu şi Tucanu, alături de antrenorul Aihan Omer, au reuşit să intre la cabine cu un avans de două lungimi, 15-13. Diferenţa a fost făcută din nou de o bancă de rezerve net superioară, iar HCM s-a distanţat la cinci puncte de Ştiinţa Bacău, formaţie creditată la începutul sezonului cu a doua şansă la titlu. Iar în lupta pentru campionat pare să mai conteze doar revelaţia Potaissa Turda, aflată pe locul secund în clasament, la patru puncte distanţă de HCM.

„Am început bine primele minute, dar apoi am avut o cădere de formă. În repriza a doua am evoluat foarte bine şi am mulţumit pe toată lumea. Publicul a avut o evoluţie extraordinară, ne-a încurajat. Avem meciuri grele în continuare, cu Turda şi Suceava şi, dacă le câştigăm, campionatul este asigurat. Bacăul a făcut un nou pas greşit, va depinde de ei dacă vor rămâne în cursă, dar dacă noi ne facem treaba, nu ne mai poate opri nimeni“, a declarat portarul Mihai Popescu (n.r - 15 intervenţii salvatoare în partida cu CS Caraş Severin).