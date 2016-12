HCM, doar egal la Vaslui

13:47:12 / 02 Februarie 2015

respect Cutura!!

respect Toma, Buricea, Pope, Stanescu etc. Poate in al n-spelea ceas misca aceva si managementul clubului cu atragerea sponsorilor, investitorilor, cu transferurile, cu pastrarea jucatarilor! Sadoveac a facut ieri un meci de exceptie pt Minaur. Bun si Neagu de la tineret/CSCM pe extrema unde George are nevoie de o rezerva valoroasa. Asteptam desteptarea managementului & firmelor mari si mijlocii din Cta.