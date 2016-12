HCM, egal de aur cu Fuchse Berlin

08:50:26 / 24 Februarie 2014

Cat de aproape de victorie...

O atmosfera de zile mari in sala sporturilor stricata de prezenta jandarmilor. Conform legii 4 care reglementeaza prezenta acestora la activitatile sportive au voie in INCINTA locurilor unde se desfasoara competitiile MAXIM 3 CADRE ALE JANDARMERIEI. Ieri in sala sporturilor ( stateau atat de bine pe scaune cand oamenii care au platit bilet stateau in picioare) au fost in jur de 50 de jandarmi. Cine raspunde acum pentru incalcarea legii? Prefectura, se aude? Vreti sa venim si sa platim bilet? De ce? Sa vedem cum ne sunt incalcate drepturile iar noi cu bilete platite si copii langa noi sa stam in picioare in timp ce jandarmii si detinutii adusi in sala stau jos? Acum cand rezultatul este unul bun invatati sa ne respectati daca veti sa mai fim acolo in sala. Pentru galerie un singura apreciere: ati fost superbi ieri dar cred ca lupta cu jandarmeria trebuie mutata in salile de judecata (pentru ca TOTI trebuie sa respectam legea - inclusiv ei). Bravo echipei pentru daruire! Ne pare tuturor rau pentru ca am simtit la un moment dat i-am avut pe nemti in mana dar un egal ne netezeste drumul spre o calificare.