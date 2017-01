HCM este încrezătoare în privinţa calificării

După ce au cîştigat prima manşă din turul al III-lea al Cupei Cupelor la doar trei goluri diferenţă (21-18 cu ABC Braga), jucătorii formaţiei HCM Constanţa nu şi-au pierdut optimismul. HCM n-a reuşit o prestaţie prea strălucită şi a păcătuit mult pe parcursul partidei, în special în faza de finalizare. De altfel, săptămîna precedentă n-a fost deloc fastă pentru elevii lui Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djordje Cirkovic, HCM cedînd, în întrecerea internă, la Bacău şi cîştigînd la doar trei goluri diferenţă meciul, din Cupa Cupelor, cu ABC Braga. “Avem probleme la finalizare. Nu ne-am descurcat nici la Bacău şi nici cu portughezii cu aceste apărări avansate. Mai avem timp o săptămînă să pregătim meciul retur, de la Braga, şi să rezolvăm această apărare 4-2 sau 3-3, pe care o practică echipele cu talie mai mică şi care ne deranjează foarte tare”, a declarat George Buricea. Cel mai bun jucător constănţean al turului cu ABC Braga, Ionuţ Stănescu, a asemănat şi el meciurile cu Ştiinţa Bacău şi ABC Braga. “A fost un meci mai puţin inspirat contra lui ABC Braga. Am crezut că la Bacău am făcut toate greşelile, însă n-a fost aşa. Am continuat erorile de la Bacău şi, astfel, am cîştigat doar la trei goluri diferenţă. Trei goluri nu este o diferenţă de lepădat şi putem conserva la Braga acest avantaj”, a afirmat Stănescu. Chiar dacă elevii săi n-au avut o evoluţie bună, antrenorul secund al HCM-ului, Eden Hairi, a trecut peste această amărăciune şi a avut tăria să-şi felicite adversarii. “Braga a demonstrat că este o echipă foarte disciplinată. Portughezii au un pivot şi doi interi foarte buni, însă şi un centru extrem de isteţ care a ştiut să-şi pună în valoare coechipierii”, a afirmat Hairi. În ciuda înfrîngerii suferite la Constanţa, jucătorii formaţiei lusitane erau extrem de euforici după încheierea partidei de duminică. “Obiectivul nostru era să cîştigăm în România sau să pierdem la cît mai puţine goluri diferenţă, lucru care ne-a ieşit. Trebuie să fim foarte atenţi în retur pentru că HCM este o echipă foarte puternică. Şansele de calificare sînt egale”, a afirmat conducătorul de joc al lui ABC Braga, Carlos Matos. Manşa retur dintre ABC Braga şi HCM Constanţa este programată sîmbătă, de la ora 20.00.