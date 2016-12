HCM este noul lider al Ligii Naţionale

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a câştigat fără nicio emoţie derby-ul cu HC Odorhei, din etapa a 16-a a Ligii Naţionale, scor 35-29 (18-16). În urma victoriei de sâmbătă, Handbal Club Municipal Constanţa a revenit pe primul loc al clasamentului şi are în acest moment prima şansă la câştigarea celui de-al şaselea titlu de campioană. În faţa unei săli arhipline, care şi-a susţinut permanent favoriţii şi acompaniaţi de versurile lui Nicolae Furdui Iancu - “Noi suntem români“, handbaliştii constănţeni au arătat harghitenilor că sunt de departe cea mai puternică formaţie din campionat şi nu au nicio rivală în acest moment. Galeria HCM-ului a fost din nou la înălţime, bannerele afişate, “Avram Iancu, erou naţional“ şi “Mândru că sunt român“, aprinzând şi mai mult atmosfera şi oferind suportul necesar jucătorilor în momentele mai echilibrate. Meciul a început practic de la 3-0 pentru HCM (min. 4), însă HC Odorhei a revenit în joc şi chiar a condus pe tabelă cu 8-6 (min. 15). A fost singura sclipire a oaspeţilor. Cu Novanc în mare formă, cu Csepreghi sigur la 7 m, dar şi cu Riganas într-o formă deosebită, HCM s-a desprins la 14-10 în min. 24. După 18-16 pentru HCM la pauză, diferenţa a crescut constant pe tabelă, iar cea mai mare diferenţă s-a consemnat în min. 50, scor 31-24 pentru campionii României. Nici eliminarea lui Adzic din min. 50 şi nici accidentarea lui Toma din final nu au mai putut schimba raportul de forţe, partida terminându-se cu scorul de 35-29 pentru HCM, la capătul unui joc în care diferenţa pe tabelă ar fi putut fi mult mai mare. Au înscris - HCM: Popescu (8 intervenţii, 1x7m), Stănescu (o intervenţie); Novanc 8g, Csepreghi 7g (4x7m), Riganas 6g, Toma 5g, Stavrositu 4g, Buricea 3g, Irimescu 2g, Adzic, Sadoveac, Angelovski, Mureşan, Onyejekwe; Odorhei: Bîrză (8 intervenţii), Varo; Mihalcea 8g, Kuzmanovski 8g (5x7m), Ferenczi 6g, Stoilov 4g, Talas 2g, Rusia 1g, Frăţilă, Orban, Răpciugă.

DECLARAŢII LA FINAL. Nicuşor Constantinescu, preşedinte HCM: „Constanţa a revenit unde îi era locul. Cred că a fost un meci peste media Ligii Naţionale. Am jucat împotriva unei formaţii bune, cu un antrenor foarte bun, Vlad Caba. Prin atmosfera creată cred că am dat şi o lecţie de patriotism comunităţii maghiare“. Nurhan Ali, director executiv HCM: „Odorheiul era o echipă de bătut şi la 10 goluri, dar am făcut din nou multe greşeli. Modul în care lucrează colectivul tehnic începe să-şi spună cuvântul. Nu trebuie să uităm că în iarnă nu s-a putut face o pregătire normală pentru că au lipsit foarte mulţi jucători care au fost convocaţi la loturile naţionale“. Ion Crăciun, antrenor principal HCM: „Ne-am făcut jocul greu în faţa unei formaţii foarte disciplinate tactic, dar cu un bagaj tehnic inferior nouă. Mai avem de muncit până să jucăm ce ne dorim. Este un pas important spre titlu, o victorie importantă pe care nu aveam voie să nu o obţinem. Au fost unele fluctuaţii, poarta nu a mers ca în celelalte jocuri, dar le mulţumesc tuturor jucătorilor pentru efortul depus“. Marius Novanc, pivot HCM: „A fost mai greu decât ne aşteptam. Ne-am dorit mult să înscriem cât mai repede şi să nu luăm gol şi de aici au apărut şi greşelile. Suntem pe primul loc, sper rămânem acolo şi să ieşim campioni“. Alexandru Csepreghi, inter stânga HCM: „Am revenit pe primul loc şi teoretic nu mai putem pierde această poziţie. A fost o presiune a rezultatului mai ales în prima repriză, dar s-a văzut că avem şi rezerve pe măsura titularilor, în timp ce ei au fost nevoiţi să joace cam în aceeaşi formulă. Suporterii au fost ca întotodeauna alături de noi şi le mulţumim“.

Celelalte rezultate ale etapei: UCM HC Caraş Severin - Poli Timişoara 31-29, Ştiinţa Bacău - CSM Satu Mare 31-26, CSM Bucureşti - Minaur Baia Mare 27-19, Steaua Bucureşti - U. Cluj 26-31, Bucovina Suceava - Pandurii Tg. Jiu 32-24. Partida CSM Oradea - Dinamo Braşov va avea loc astăzi, de la ora 16.30.

Clasament

1. HCM Constanţa 16 13 1 2 539-450 27

2. HC Caraş Severin 16 13 1 2 500-437 27

3. HC Odorhei 16 13 0 3 503-445 26

4. Bucovina Suceava 16 11 0 5 506-449 22

5. Ştiinţa Bacău 16 10 0 6 444-423 20

6. Pandurii Tg. Jiu 16 10 0 6 483-472 20

7. Universitatea Cluj 16 9 0 7 463-437 18

8. CSM Satu Mare 16 8 1 7 495-489 17

9. Dinamo Braşov 15 5 1 9 399-434 11

10. CSM Bucureşti 16 5 0 11 463-506 10

11. Minaur Baia Mare 16 4 1 11 409-476 9

12. Steaua Bucureşti 16 3 2 11 448-493 8

13. Poli Timişoara 16 3 0 13 430-476 6

14. CSM Oradea 15 0 1 14 407-502 1