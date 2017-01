HCM, evoluţie curajoasă în Spania

HCM a pierdut şi a treia partidă disputată în Grupa D a Ligii Campionilor, 28-34, în deplasare, cu supercampioana Spaniei, Ciudad Real, dar handbaliştii pregătiţi de Eden Hairi şi Alexandru Buligan au arătat o cu totul altă atitudine. Una net superioară primelor două partide, în care HCM lăsase o impresie modestă, în special din cauza modului în care pierduse. De data aceasta, deşi a întâlnit principala favorită la câştigarea Grupei D, Toma şi compania au arătat multe dintre lucrurile frumoase cu care ne-au făcut fericiţi în sezonul trecut. O apărare agresivă şi un atac în care, deşi s-a ratat mult, campionii României au demonstrat că pot pune multe probleme. Începutul a fost unul perfect pentru HCM, Mureşan şi Sabou ducând scorul la 2-0. Din păcate a urmat o perioadă de secetă în atacul nostru, iar “galacticii“ nu ne-au iertat, distanţându-se la 9-3, în min. 15. Mihai Popescu a început să facă din nou minuni în poartă, iar în atac jucătorii constănţeni i-au răsplătit eforturile, reuşind să încheie prima repriză la numai trei lungimi în spatele spaniolilor, scor 12-15. HCM a făcut şi o parte secundă foarte bună, însă ibericii au reuşit să profite de o superioritate de 6 contra 4 din min. 40 şi s-au distanţat decisiv pe tabelă. Sadoveac a fost omul meciului în partea secundă, reuşind opt goluri şi păstrând echipa noastră la o diferenţă onorabilă în faţa uneia dintre marile favorite la câştigarea trofeului Ligii Campionilor. S-a încheiat 34-28 pentru Ciudad Real, dar HCM a arătat din nou acea plăcere de a juca handbal, demonstrând că este schimbată în bine şi că sunt speranţe mari că se vor cuceri şi puncte în viitoarele partide.

Au evoluat - Ciudad Real (antrenor Talant Dujshebaev): Hombrados (8 intervenţii, 1x7m), Sterbik (3 intervenţii, 1x7m) şi Carreno (3 intervenţii) - Lazarov 8g (1x7m), Camara 7g (1x7m), Villaplana 5g, Abalo 4g, Parrondo 3g, Entrerrios, Cannelas şi Jurkiewicz - câte 2g, Plaza 1g, Vaguero, Dinart şi Sanchez; HCM (antrenor Eden Hairi): Popescu (13 intervenţii, 1x7m) şi Stănescu (2 intervenţii) - Sadoveac 8g (1x7m), Mureşan 4g, Buricea 3g, Sabou 3g (1x7m), Schuch, Stavrositu, Băiceanu, Csepreghi şi Riganas - câte 2g, Adzic, Onyejekwe şi Angelovski.

Rezultate înregistrate în celelalte două partide din Grupa D: Bosna Sarajevo - SG Flensburg Handewitt 23-35 şi St. Petersburg HC - Croaţia Zagreb 28-35.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am început bine. I-am surprins cu o apărare 6-0, dar nu am putut controla jocul în continuare. Păcat că nu am pierdut la o diferenţă mai mică, însă ştiam că Ciudad Real îşi omoară adversarul în ultimele cinci minute. Am făcut tot ce am putut pentru a nu pierde la o diferenţă mai mare”, Daniel Mureşan. „Am întâlnit o echipă serioasă, cu o apărare bună, care ne-a surprins prin handbalul bun pe care l-a practicat. HCM a reuşit să ţină ritmul. Eu sunt mulţumit de rezultat, pentru că am folosit mai mulţi jucători tineri”, Talant Dujshebaev, antrenor principal Ciudad Real. „Mă bucur că am avut o altă atitudine. Am avut un timp scurt pentru a schimba mentalitatea. Din păcate, am făcut multe greşeli în unele momente bune de joc ale noastre. Mai este mult de lucru ca să jucăm handbalul modern pe care îl dorim”, Eden Hairi, antrenor principal HCM. „S-a dovedit că decizia Consiliului Director de înlocuire a antrenorului a avut efectul scontat. S-a văzut o schimbare în bine în jocul echipei. S-a văzut în acest meci, din nou, spiritul HCM-ului, dar mai este mult de muncă”, Nurhan Ali, director executiv HCM.

Clasament Grupa D

1. Ciudad Real 3 3 0 0 93-70 6

2. Croaţia Zagreb 3 2 1 0 94-77 5

3. Flensburg 3 2 0 1 83-72 4

4. St. Petersburg 3 1 0 2 83-94 2

5. Bosna Sarajevo 3 0 1 2 76-93 1

6. HCM Constanţa 3 0 0 3 73-96 0