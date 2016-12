HCM, fără adversar în Liga Naţională

Patru meciuri şi tot atâtea victorii pentru campioana HCM Constanţa la o diferenţă de peste zece goluri. Indiferent că a evoluat în faţa propriilor suporteri sau în deplasare, unde are tot mai mulţi simpatizanţi chiar şi din rândul gazdelor datorită spectacolului creat, HCM şi-a păstrat o normă de goluri incredibilă, de 38,5 reuşite pe meci! Victoriile categorice şi ploaia de goluri nu sunt întâmplătoare, HCM având şi în acest sezon, de departe, cel mai puternic lot din România. În ultima partidă, susţinută vineri, de la Cluj-Napoca, HCM a mai câştigat un jucător, Bogdan Criciotoiu. Adus în iarna trecută ca o mare speranţă, Criciotoiu a avut nevoie de o perioadă de acomodare, mai ales că lupta pentru titularizare este foarte grea, indiferent de post. La doar 21 de ani, Bogdan începe să confirme încrederea acordată de directorul executiv Nurhan Ali şi staff-ul tehnic condus de Ion Crăciun. „Este adevărat că Bogdan (n.r. - Criciotoiu) se află în creştere, dar întreaga echipă merită remarcată după acest început de sezon. Evoluţia lui Criciotoiu este îmbucurătoare, cu atât mai mult cu cât se descurcă tot mai bine şi în apărare. Ca echipă mai avem însă destule lucruri de pus la punct, dar per ansamblu suntem mulţumiţi cu ce am realizat până acum. Dacă reuşim să pornim bine fiecare partidă, atunci este greu să ne mai oprească cineva“, a declarat antrenorul secund Eden Hairi. Din păcate, în meciul de la Cluj-Napoca s-a reaccidentat interul Alexandru Şimicu, însă se speră în recuperarea sa în această săptămână. Miercuri, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor, HCM va întâlni, în etapa a 5-a a LN, nou promovata Potaissa Turda.

Rezultatele complete ale etapei a 4-a: U. Cluj - HCM Constanţa 27-38, CS Caraş Severin - Bucovina Suceava 26-22, Steaua Bucureşti - Ştiinţa Bacău 28-36, Pandurii Tg. Jiu - CSM Satu Mare 35-27, Potaissa Turda - Poli Timişoara 27-24, CSM Bucureşti - CSM Ploieşti 28-23, HC Odorhei - Dinamo Călăraşi 35-27. Clasament: 1. HCM 8p (golaveraj: 154-105), 2. Bacău 8p (137-115), 3. Odorhei 6p, 4. Dinamo 5p (114-111), 5. Suceava 5p (105-99), 6. CSM Bucureşti 4p (108-107), 7. Pandurii Tg. Jiu 4p (121-123), 8. Caraş Severin 4p (105-111), 9. Turda 3p (106-111), 10. Satu Mare 3p (104-122), 11. CSM Ploieşti 3p (94-108), 12. Timişoara 2p (95-102), 13. U. Cluj 1p, 14. Steaua 0p.