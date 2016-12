HCM, fără şase jucători la Echo Kielce Cup 2011

Dacă în perioada de pregătire fizică de la Constanţa şi Zlatibor nu au apărut probleme de efectiv în lotul campioanei HCM Constanţa, ultimele două turnee de verificare s-au dovedit un adevărat coşmar din punct de vedere al accidentărilor. Patru jucători sunt accidentaţi şi nu vor putea participa la cel mai puternic turneu amical al verii, Echo Kielce Cup 2011. Alexandru Stamate are dureri la umăr, Csepreghi a făcut o entorsă, Adzic are probleme la gleznă, iar extrema Onyejekwe este nerefăcut după o accidentare suferită la Bacău. Acestora li se adaugă Stavrositu şi Şelaru care nu au fost opriţi în lot pentru partidele din Polonia. „Am preferat să îi lăsăm să se poată reface până la Supercupa României, pentru a avea atunci la dispoziţie întreaga formulă. Ne va fi cu atât mai dificil fără aceşti jucători pentru că va trebui să “improvizăm“ puţin pe unele posturi. Va fi însă o şansă şi pentru ceilalţi jucători. Trebuie să fim foarte atenţi, să nu facem greşeli pentru că vom fi sancţionaţi imediat împotriva unor astfel de formaţii. Croaţia Zagreb este echipa pe care o cunoaştem cel mai bine şi sperăm să facem o partidă cât mai bună. Nu vrem să fim un simplu partener de întrecere la acest turneu, trebuie să ne respectăm blazonul. Am fost invitaţi pentru că am devenit un club respectat în Europa“, a mărturisit antrenorul secund Eden Hairi. „În Polonia vom întâlni doar formaţii din Liga Campionilor şi ne vom vedea cu adevărat nivelul. Vor fi partide foarte bune de pregătire înaintea Supercupei“, a spus şi extrema George Buricea. Delegaţia HCM-ului a plecat ieri după-amiază de pe aeroportul Otopeni, iar după o escală la Praga, a ajuns la Varşovia. Din capitala Poloniei campionii României au parcurs distanţa până la Kielce cu autocarul. În această dimineaţă este programat un antrenament de acomodare, singurul înaintea partidei cu campioana Croaţiei.

Programul turneului Echo Kielce Cup 2011 - astăzi: HCM Constanţa - Croaţia Zagreb (ora 18.00) şi KS Vive Targi Kielce - Vardar Skopje (ora 20.00); sâmbătă: Croaţia - Vardar (ora 17.00) şi Kielce - HCM (ora 19.00); duminică: Vardar - HCM (ora 14.00) şi Kielce - Croaţia (ora 16.00).