HCM, favorită certă în fața campioanei Belgiei

21:48:12 / 07 Septembrie 2014

dezastru previzibil

In conditiile in care banii au fost facuti praf cand erau, iar acum sunt extrem de putini, in conditiile unui management DEZASTRUOS, in conditiile a jde lichele care paraziteaza clubul si in jurul echipei, in conditiile in care nu ai fost in stare sa aduci macar un singur sponsor la echipa, in conditiile in care ii tii in lot pe septuagenraul Adzic, pe Vuyadinovic, samd, in conditiile in care ti-au plecat Simicu, Cspereghi, Sadoveac, l-ai expediat pe Novanc si n-ai adus mai NIMIC, in conditiile in care joci fara extrema stanga si inter stg mai de doamne ajuta...in conditiile in care te incapatanezi sa-l tii pe Buricea care e intr-un declin vizibil de pe Luna de vreo 2 sezoane...Se pare ca NU se mai vrea, iar aia de la club care au praduit toti banii si-au facut meandrele si PLINUL. Pacat...cum dracu sa fim noi in stare sa pastram si sa sustinem singurul lucru care misca in orasul asta?!