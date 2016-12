HCM, favorită certă în meciul cu “studenţii“ clujeni

HCM Constanţa va disputa astăzi, de la ora 18.00, la Medgidia, împotriva Universităţii Cluj, partida din etapa a doua a Ligii Naţionale de handbal masculin. Chiar dacă se desfăşoară la aproximativ 40 km de Constanţa, handbaliştii campioanei României sunt convinşi că suporterii prezenţi la partidă îi vor încuraja şi îi vor face să se simtă ca acasă. Iubitorii sportului din Medgidia au demonstrat mereu că handbalul ocupă un loc important în inimile lor, lucru dovedit mereu prin prezenţa în număr mare la partidele fostei echipe locale, precum şi atunci când HCM a mai jucat împotriva echipei care a reprezentat cu cinste mulţi ani handbalul constănţean în Liga Naţională. „Chiar dacă vom juca această partidă la Medgidia, sunt convins că suporterii vor veni în număr mare şi ne vor primi cu căldură. Sunt tot constănţeni şi ştim că ne vor fi aproape pe tot parcursul întâlnirii. Ne-am simţit foarte bine la Medgidia în această perioadă în care ne-am pregătit acolo şi vrem să le răsplătim bunăvoinţa printr-un joc bun şi un spectacol care să îi mulţumească pe toţi cei care vor veni la sală. Nu va fi o partidă uşoară pentru că s-a văzut şi în prima etapă că pot apărea surprize. Va fi un campionat mult mai echilibrat, iar acest lucru nu face decât să crească valoarea handbalului românesc“, a declarat extrema stângă George Buricea. „Eu nu am făcut un joc foarte bun la Braşov, însă vreau să îmi iau revanşa în această întâlnire. Nu va fi uşor, nu este un meci câştigat dinainte, însă dacă vom evolua la valoarea noastră nu vor putea apărea niciun fel de surprize. Atmosfera este foarte bună, moralul la fel, însă la noi mereu a fost aşa pentru că şi evoluţiile şi rezultatele au fost în general foarte bune. În plus, diferenţa de valoare dintre loturi este mult prea mare, însă trebuie să rămânem concentraţi pentru că vor veni din postura echipei care nu are nimic de pierdut“, este de părere şi interul stânga Alexandru Csepreghi. După ce în urmă cu aproximativ două săptămâni a devenit tată, Mihai Popescu doreşte ca fiecare victorie să i-o dedice fetiţei sale. „Clujul a făcut câteva achiziţii bune în pauza competiţională, iar în partidele de pregătire a dat o replică foarte bună Sucevei şi Bacăului. Noi nu am mai pierdut acasă de foarte multă vreme, însă acest lucru nu înseamnă că suntem dinainte câştigători. Vrem să facem un joc cât mai bun, să obţinem încă două puncte şi să privim cu optimism spre următoarele jocuri. În ce mă priveşte, voi încerca să îmi fac cât mai bine datoria şi să dedic victoria celor dragi şi constănţenilor“, a afirmat şi Mihai Popescu. Tot astăzi se mai dispută în această etapă următoarele partide - ora 17.00: Bucovina Suceava - CSM Satu Mare, Ştiinţa Bacău - Poli Timişoara, UCM Reşiţa - Minaur Baia Mare; ora 18.00: Steaua - Dinamo Braşov, CSM Oradea - Pandurii Tg. Jiu. Partida CSM Bucureşti - HC Odorhei s-a disputat aseară.