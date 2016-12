HCM își dorește revanșa cu Dunărea

16:14:33 / 05 Decembrie 2014

deranj mare

un meci stricat de doi arbitri mameluci care au aratat cat de jos a ajuns handbalul nostru.nu degeaba joaca nationala acolo unde joaca.e tot mai greu pt hcm sa se descurce in campionat cu o mana de jucatori devotati clubului si orasului dar neplatiti,obositi si inaintati in varsta.acum joaca doar ambitia din ei dar asta nu va mai dura mult.ne scoate apararea ca in atac vai de mama noastra.iar dupa sarbatori dumnezeu stie ce va mai fi.apropo...de ce s-a jucat vineri la 11?s-a gandit cineva ca lumea mai si munceste vinerea?sunt curios dupa eliminarile de azi cu cine mai jucam luni cu dinamo.oricum felicitari baieti ptr cele trei puncte.